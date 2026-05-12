Ameriška igralka je spregovorila o eni najtežjih odločitev svojega življenja: predaji polnega skrbništva nad hčerko Kayo nekdanjemu zaročencu Vladimirju Kličku. Igralka poudarja, da to ni bila odločitev iz brezbrižnosti, temveč obupan poskus, da si reši življenje v obdobju hudih osebnih stisk.

Hayden Panettiere je boleče priznanje javno delila v priljubljenem podkastu On Purpose with Jay Shetty, kjer je še dejala, da jo še danes boli, ko ljudje menijo, da je "preprosto oddala svojega otroka". Ob tem je dodala, da se ji srce para ob misli, da bi kdo to lahko imel za nekaj povsem normalnega.

Igralka je razkrila, da se je v času predaje skrbništva leta 2018 zasebno popolnoma sesula, čeprav je navzven skušala delovati normalno. Soočala se je z odvisnostjo, tesnobo in poporodno depresijo, zaradi katerih je, kot pravi sama, "popolnoma izgubila sebe".

Obenem je zavrnila govorice, da so jo v zdravljenje prisilili drugi. Poudarila je, da je bila prav ona tista, ki je prosila za pomoč. "Obupano sem potrebovala pomoč. Vedela sem, da bo vse skupaj videti grozno, ampak tako nisem mogla več živeti," se danes spominja.

S hčerko ostajata zelo povezani

Čeprav danes 11-letna Kaya živi v tujini z očetom, nekdanjim boksarskim prvakom Vladimirjem Kličkom, Hayden pravi, da je njun odnos še vedno zelo tesen. Redno se slišita prek videoklicev in se pogovarjata tudi o zelo osebnih in globokih temah.

Zvezdnica pa je prepričana, da se njena hčerka ne počuti zapuščene. "Ve, da ima dva starša, ki bi naredila vse, da bi bila srečna in zdrava," je poudarila.

Hayden in Vladimir Kličko sta bila par do leta 2018.

Sicer pa to ni bilo prvo Haydenino iskreno javno priznanje v zadnjem času. Pred nekaj dnevi je ob izdaji svoje biografije razkrila, da je biseksualna in da jo je ženski spol privlačil že v mladosti. Kljub temu ni nikoli zbrala dovolj poguma, da bi se popolnoma prepustila takšnemu razmerju, saj se je bala, da bi morala ljubezen skrivati pred javnostjo.