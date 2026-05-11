Osumljenec za napad na večerji Združenja dopisnikov Bele hiše, na kateri je bil prejšnji mesec prisoten tudi predsednik ZDA Donald Trump, se je danes na zveznem sodišču v Washingtonu izrekel za nedolžnega, poročajo ameriški mediji.

Cole Thomas Allen je obtožen, da je 26. aprila, oborožen s strelnim orožjem in noži, skušal prebiti varnostno točko pred vhodom v dvorano hotela Washington Hilton, kjer je potekala večerja, ter skušal ubiti Trumpa, poroča CNN.

Poleg poskusa umora predsednika ZDA je obtožen tudi napada na policista. Njegovi odvetniki so skušali pred izrekom krivde sodnika Trevorja McFaddena, ki ga je na položaj imenoval Trump, prepričati, naj iz postopka izloči zvezno tožilko Jeannine Pirro in druge uradnike Trumpove vlade, ki so bili prisotni na večerji.

Allenov odvetnik Eugene Ohm je dejal, da je tožilka tesna Trumpova prijateljica in bi jo bilo treba izločiti že zaradi tega. Sodnik odločitve še ni sprejel, vendar pa je podvomil v razlago odvetnika in dejal, da se mu ne zdi, da bi bili Pirro in drugi žrtve, saj incidenta niso niti videli, poroča CNN.

Večina Američanov meni, da je bil napad na večerji dopisnikov zrežiran

Ohm je vztrajal, da bodo najverjetneje zahtevali izločitev celotnega urada zveznega tožilstva v Washingtonu, ker naj bi bili vodilni uslužbenci preveč povezani s Trumpom, poroča CNN. Prav tako bodo verjetno zahtevali izločitev vršilca dolžnosti pravosodnega ministra Todda Blanchea.

Naslednje zaslišanje v primeru, ki je med Američani sprožil nove teorije zarote, bo 29. junija. Ankete kažejo, da večina Američanov kljub dokazom, kot so videoposnetki incidenta, meni, da je bil napad na večerji dopisnikov Bele hiše zrežiran.