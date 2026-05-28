Senat celjskega okrožnega sodišča je 44-letnega Ukrajinca Dmitra Dobniuka, ki je julija lani na štajerski avtocesti povzročil hudo prometno nesrečo, v kateri je umrlo pet ljudi, v sredo obsodil na tri leta zapora in stransko kazen odvzema vozniškega dovoljenja kategorije B za 15 mesecev, poročajo mediji.

Sodišče je Ukrajincu kazen izreklo zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, pripor pa mu je podaljšalo do pravnomočnosti sodbe. Oprostilo ga je plačila sodnih stroškov, poravnati pa bo moral stroške pooblaščenca in zagovornika.

Ukrajinec je 30. julija lani s kombiniranim vozilom na štajerski avtocesti silovito trčil v kolono vozil pri Slovenskih Konjicah pred cestno zaporo. Trčenje v zadnji del priklopnika tovornjaka je bilo usodno za pet sopotnic, ena oseba se je hudo poškodovala, sam pa se je v nesreči lažje poškodoval.

Krivdo priznal že na začetku postopka

Dobniuk je krivdo priznal, tudi v sredo se je tik pred izrekom sodbe prek videokonference še enkrat opravičil svojcem umrlih in dejal, da mu je iskreno žal za tragedijo, poročata Dnevnik in Večer. Krivdo je priznal že na začetku postopka, kar je sodišče upoštevalo kot olajševalno okoliščino.

Na sredini obravnavi je po poročanju časnikov pričal tudi sodni izvedenec psihiatrične stroke Matej Kravos, ki je pojasnil, da je nesreča pri obdolženem pustila hude psihične posledice, značilne za posttravmatsko stresno motnjo. Voznik je po trčenju ostal ukleščen v vozilu, žrtve pa je osebno poznal, saj naj bi bilo potovanje tudi prijateljske narave.

Tožilka je za Dobniuka predlagala štiri leta in štiri mesece zapora, obramba pa je opozarjala na njegovo nekaznovanost, priznanje krivde in težke razmere njegove družine v Ukrajini, ki jo je preživljal.

Sodnik Luka Grasselli je ob izreku kazni poudaril, da je voznik kršil več prometnih pravil, hkrati pa upošteval njegovo obžalovanje, priznanje in psihične posledice tragedije. Iz pisem žene in nadrejenega, ki ju je sodnik prebral v sodni dvorani, je bilo razvidno, da je bil do nesreče zgleden mož, oče in sodelavec. Sodba še ni pravnomočna.