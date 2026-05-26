Velika zmaga za Severino

Sodišče je odločilo, da bo 14-letni sin hrvaške zvezdnice odslej živel z njo.

Hrvaška pevka Severina Vučković, ki se s srbskim podjetnikom Milanom Popovićem že 12 let po sodiščih bori glede skrbništva nad njunim sinom Aleksandrom, je dosegla pomembno sodno zmago. Občinsko sodišče v Zagrebu je odločilo, da bo 14-letnik odslej živel s Severino in imel pravico do stikov z očetom, je za spletni portal Index.hr potrdila pevkina odvetnica. Sodba še ni pravnomočna.

Sodni spor za skrbništvo nad Aleksandrom je eden najbolj vidnih in medijsko izpostavljenih družinskih sporov na območju Balkana. Začel se je leta 2013, ko sta se Severina Vučković in Milan Popović razšla. Leta 2014 je sodišče v Zagrebu odločilo, da bo deček živel z materjo in imel stike z očetom, velik preobrat pa se je zgodil, ko je leta 2019 sodišče odločilo, da bo živel z očetom in imel stike z materjo.

Severina in Milan Popović leta 2011 Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Zatem je leta 2021 sodišče v Splitu spet spremenilo to odločitev in odredilo deljeno skrbništvo, v okviru katerega naj bi otrok izmenično živel pri obeh starših. Nov preobrat je sledil leta 2024, ko je hrvaško vrhovno sodišče razveljavilo sklep splitskega sodišča in zadevo vrnilo v ponovno odločanje, češ da med sojenjem niso pravilno zaslišali sodnih izvedencev.

Ta primer je čez leta pritegnil ogromno pozornosti javnosti in sprožal burne razprave o odločitvah hrvaških sodišč v družinskih sporih, sploh ko gre za dolgotrajne postopke in zaščito zasebnosti mladoletnikov.

