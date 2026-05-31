Avtorji:
R. K., STA

Nedelja,
31. 5. 2026,
11.01

V italijanskih Alpah v soboto umrla dva pohodnika

Gran Paradiso | Gran Paradiso je najvišja gora, ki v celoti leži na italijanskem ozemlju. | Foto Profimedia

Gran Paradiso je najvišja gora, ki v celoti leži na italijanskem ozemlju.

V italijanskih Alpah sta se v soboto zgodili dve nesreči, v katerih sta življenje izgubila dva človeka. V dolini Fassa v Dolomitih se je na plezalni poti na jugozahodni steni gore Rotwand ponesrečil 32-letni domačin, v dolini Aoste pa je po zdrsu pod vrhom gore Gran Paradiso umrl 54-letnik iz Lombardije.

Za 32-letnega plezalca, ki se je na nekaj manj kot 500-metrsko plezalno pot podal s tovarišem, je bil usoden padec približno 30 metrov globoko. Natančen vzrok nesreče še ni znan, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Alpinist iz lombardske pokrajine Como je medtem na 4.061 metrov visokem Gran Paradisu – najvišji gori, ki v celoti leži na italijanskem ozemlju – umrl po padcu približno 500 metrov v globino. Nesreča se je zgodila na nadmorski višini okoli 3.900 metrov. Tako umrli kot njegov brat in prijatelj so se na goro vzpenjali brez varovalne opreme.

