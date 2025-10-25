Priljubljena hrvaška pevka Severina je nastopila na koncertu v domačem Splitu. Ko je pela pesem namenjeno sinu Rođeno moje, je razkrila, da zdaj, po 12 letih sodne bitke z nekdanjim partnerjem, sin spet živi pri njej. Čustva pa so jo popolnoma prevzela, ko je pela pesem Dalmatinka, ki jo je prvič leta 1993 izvedla prav tukaj, na splitskih Gripah.

Koncert na splitskih Gripah je bil razprodan in Severino so poslušalci na oder pospremili z bučnim aplavzom. Težko pričakovani koncert pred domačim občinstvom je otvorila s svojo uspešnico Brad Pitt, nato pa zapela Uzbunu.

Skozi celoten večer so se na velikem zaslonu za odrom prikazovale doslej še nevideni zasebni posnetke Severine in njenih najdražjih. Poslušalci so dobili vpogled v ganljive trenutke iz pevkine preteklosti, družinska srečanja in začetke kariere.

"Moj sin živi z mano"

Proti koncu koncerta je Severina zapela pesem posvečeno sinu Aleksandru z naslovom Rođeno moje. "Zdaj sledi pesem za najpomembnejšega moškega v mojem življenju, njegovo srce je bilo pod mojim. Večkrat so mi ga poskušali vzeti in danes, po 12 letih boja, moj sin živi z mano," je razkrila Severina.

Pevka je več kot desetletje z nekdanjim partnerjem Milanom Popovićem bila sodno bitko za skrbništvo nad sinom Aleksandrom.

Leta 2019 je sodišče sprejelo odločitev in skrbništvo nad sinom začasno dodelilo Popoviću. Februarja 2024 je prišlo do zasuka in sodišče je odločilo, da se sin Aleksander vrne materi, skrbništvo pa da se ponovno razdeli med oba starša.

Prevzela so jo čustva

Še bolj čustveno je bilo, ko je zapela naslovno pesem svojega tretjega albuma Dalmatinka. "Najbolje je peti v domačem kraju," je dejala 53-letnica, ki ni mogla zadržati solz.

"To mesto sem zapustila, ko sem bila stara 19 let. Tukaj sem prvič zapela Dalmatinko. To mesto mi je dalo temperament," je pred izvedbo Dalmatinke povedala Severina. Občinstvo je ob tem skandiralo: "Seve, imamo te radi".