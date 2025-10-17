Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Petek,
17. 10. 2025,
14.10

Osveženo pred

44 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
TikTok COVID-19 koncert Zadar Severina Vučković

Petek, 17. 10. 2025, 14.10

44 minut

Severina pozvala obiskovalce koncerta: Ne približujte se mi

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Severina | Severina se v teh dneh pripravlja na konec svoje turneje Ja samo pjevam, ki jo bo sklenila s koncerti v Splitu in Zagrebu. | Foto Mediaspeed

Severina se v teh dneh pripravlja na konec svoje turneje Ja samo pjevam, ki jo bo sklenila s koncerti v Splitu in Zagrebu.

Foto: Mediaspeed

Hrvaška pevka Severina je pred nekaj dnevi nastopila v Zadru, ob tem pa obiskovalce koncerta presenetila s priznanjem, da je pozitivna na koronavirus, zato naj se ji ne približujejo.

"Dober večer vsem, moje ime je Severina. Zelo sem vesela, da sem na vaši zabavi, kjer sem nastopila že večkrat," je občinstvo na začetku pozdravila 53-letna pevka, nato pa jih je opozorila, da je pozitivna na koronavirus, "zato se mi ne približujte".

Je prav, da je nastopala bolna?

Posnetek s koncerta je na družbenih omrežjih objavil zadarski portal 023.Zadar, ob tem pa so svoje sledilce povprašali, ali je prav, da je Severina nastopila bolna. Komentarji uporabnikov so bili različni, nekateri menijo, da ne bi smela priti na oder, "saj je s tem pokazala nespoštovanje do ljudi", drugi so jo podprli, "saj kdo ve, kdo med občinstvom ima prav tako korono".

Poglejte:

@023.zadar Jučer je na Metro extra partyju nastupala @Severina koja je izjavila da ima koronu te da joj se ljudi ne približavaju! Što kažete, je li trebala nastupati? #023 #severina #zadar #korona #hrvatska ♬ original sound - 023.hr

Severina se v teh dneh pripravlja na konec svoje turneje Ja samo pjevam, ki traja že od leta 2023. Oktobra bo nastopila v rodnem Splitu, novembra pa jo čakata še dva koncerta v zagrebški Areni.

Preberite tudi: 

Luka Dončić in Anamaria Goltes
Trendi Luka Dončić in Anamaria Goltes naj bi kmalu drugič postala starša
Severina
Trendi Severina očarala Frankfurt s provokativnim stajlingom
Tony Cetinski
Trendi Tony Cetinski obtožen vpletenosti v afero z lažnimi covidnimi potrdili
TikTok COVID-19 koncert Zadar Severina Vučković
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.