Severina pozvala obiskovalce koncerta: Ne približujte se mi

Hrvaška pevka Severina je pred nekaj dnevi nastopila v Zadru, ob tem pa obiskovalce koncerta presenetila s priznanjem, da je pozitivna na koronavirus, zato naj se ji ne približujejo.

"Dober večer vsem, moje ime je Severina. Zelo sem vesela, da sem na vaši zabavi, kjer sem nastopila že večkrat," je občinstvo na začetku pozdravila 53-letna pevka, nato pa jih je opozorila, da je pozitivna na koronavirus, "zato se mi ne približujte".

Je prav, da je nastopala bolna?

Posnetek s koncerta je na družbenih omrežjih objavil zadarski portal 023.Zadar, ob tem pa so svoje sledilce povprašali, ali je prav, da je Severina nastopila bolna. Komentarji uporabnikov so bili različni, nekateri menijo, da ne bi smela priti na oder, "saj je s tem pokazala nespoštovanje do ljudi", drugi so jo podprli, "saj kdo ve, kdo med občinstvom ima prav tako korono".

Poglejte:

Severina se v teh dneh pripravlja na konec svoje turneje Ja samo pjevam, ki traja že od leta 2023. Oktobra bo nastopila v rodnem Splitu, novembra pa jo čakata še dva koncerta v zagrebški Areni.

Preberite tudi: