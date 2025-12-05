Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Petek,
5. 12. 2025,
16.03

Osveženo pred

53 minut

Petek, 5. 12. 2025, 16.03

53 minut

Taksist v avto zaprl priljubljenega pevca, ker mu za kratko vožnjo ni hotel plačati 195 evrov

Avtor:
K. M.

Taksi Zadar | Tomas je za hrvaške medije povedal, da ju je taksist skušal ogoljufati. | Foto Pixsell

Tomas je za hrvaške medije povedal, da ju je taksist skušal ogoljufati.

Foto: Pixsell

Mladi glasbenik iz Zadra Mario Tomas je na svojem profilu na Instagramu objavil kratek videoposnetek, v katerem ga taksist v Zadru prosi, naj mu za vožnjo od Poluotoka (Polotoka) do Arbanasov, torej za približno 2,5 kilometra dolgo vožnjo, plača 195 evrov.

Tomas je bil na vožnji v taksiju v družbi sestre, ki je dogodek posnela. Ko sta izvedela, koliko taksist zahteva za vožnjo, dolgo od dva do tri kilometre, sta plačilo zavrnila.

Taksist je zaklenil vrata 

Na videoposnetku je slišati pevca, ki reče: "S Poluotoka do Arbanasa 195 evrov? Nikakor. Tukaj imaš 50 evrov." Nato je skupaj s sestro skušal izstopiti iz vozila, a je taksist zaklenil vrata.

Tomas se je začel prepirati s taksistom in sestro prosil, naj dogajanje posname. Ko je rekla, da že snema, ji je taksist telefon zbil iz roke.

"Skušal naju je ogoljufati" 

Tomas je za hrvaške medije povedal, da ju je taksist skušal ogoljufati. "Ne gre za uber ali bolt, ampak za lokalno taksi službo. S sestro sva vstopila v taksi, ki je bil parkiran na postaji, saj se nama je mudilo. Šlo je za črn kombi," je pojasnil. 

Povedal je še, da se je voznik obnašal nekorektno in arogantno. Ocenil je, da je bil morda alkoholiziran, saj naj bi se nasploh čudno vedel. "Vse skupaj sva posnela zato, da opozoriva javnost na zlorabe v taksi prevozih v mestu. Mislim, da je pomembno, da so občani in turisti obveščeni, ker je to res sramotno," je še povedal. 

Incident je pod Tomasovo objavo sprožil vrsto ogorčenih odzivov njegovih sledilcev. Takšna vožnja zunaj sezone namreč v Zadru stane največ pet evrov. 

