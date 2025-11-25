Policija aretirala sina, ki se je preoblekel v svojo mrtvo mamo

Temni lasje na zatilju, roke in brada. To so bili sumljivi znaki, zaradi katerih je neki italijanski uradnik posumil, da je nekaj narobe s starejšo žensko, ki je obnavljala svojo osebno izkaznico. Uradnik je opozoril policijo, ta pa je na severu Italije aretirala 57-letnega moškega, ki se je zaradi pokojnine izdajal za svojo že tri leta umrlo mamo.

Moški, čigar imena oblasti niso razkrile, je sin Grazielle Dall'Oglio, ki je umrla leta 2022 v starosti 82 let v mestu Borgo Virgilio blizu mesta Mantova, je v torek za CNN povedal tiskovni predstavnik policijske postaje v Mantovi.

Sin ni prijavil smrti mame

Policija pravi, da moški, nekdanji zdravstveni tehnik, ki je trenutno brezposeln, ni prijavil njene smrti oblastem. Ko je starejši ženski potekla osebna izkaznica, se je sin naličil, oblekel lasuljo in njena oblačila, da bi se pretvarjal, da je mama, in ji obnovil izkaznico – nekaj, kar je treba v Italiji storiti osebno, je povedal tiskovni predstavnik.

Vendar pa je uradnik, ki je obdelal vlogo, posumil na nepošteno igro in obvestil oblasti, ki so domnevno gospo Dall'Oglio poklicale nazaj v občinski urad.

V omari našli mumificirano mamino truplo

Posnetki nadzornih kamer s parkirišča kažejo, da se je moški do občinskega urada pripeljal oblečen kot njegova mama, čeprav ona ni imela vozniškega dovoljenja. V občinski pisarni ga je nato pričakala policija, je povedal tiskovni predstavnik.

Fotografija pokojne mame in njenega v žensko preoblečenega sina:

Policisti so nato odšli na domači naslov starejše ženske in v omari pralnice našli njeno mumificirano telo, zavito v spalne vreče, so dodali. Moški je zdaj obtožen prikrivanja trupla, goljufije zoper državo, lažnega predstavljanja in ponarejanja javne listine, je povedal tiskovni predstavnik policije.

Z brizgo odstranil tekočine iz materinega telesa

Moški je obtožen, da je z brizgo odstranil tekočine iz materinega telesa, da bi preprečil razgradnjo. Odrejena je bila obdukcija, da bi ugotovili, kako je umrla.

Tiskovni predstavnik policije je še za CNN povedal, da sin ostaja v lokalnem zaporu, medtem ko tožilci čakajo na rezultate obdukcije.

Pogoste goljufije zaradi pokojnin

Goljufije z državnimi pokojninami so v Italiji pogoste, saj vsako leto aretirajo na desetine ljudi, ki se izdajajo za umrlo osebo, da bi prevzeli njeno pokojnino, kažejo statistični podatki italijanske policije za finančni kriminal, znane kot Guardia di Finanza.

Ker matični registri umrlih in javne službe v državi niso vedno usklajeni, lahko poročanje o smrtih traja leta, kar pomeni, da se pokojninski čeki pošiljajo, dokler nekdo ne obvesti lokalnega pokojninskega urada, iz katerega so bili poslani.