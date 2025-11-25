Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Torek,
25. 11. 2025,
18.30

Osveženo pred

23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15

Natisni članek

Natisni članek
goljufija Mantova policija

Torek, 25. 11. 2025, 18.30

23 minut

Policija aretirala sina, ki se je preoblekel v svojo mrtvo mamo

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15
Mantova | Poskus goljufije se je zgodil v severnoitalijanskem mestu Borgo Virgilio, ki leži blizu Mantove (na fotografiji je Mantova). | Foto Guliverimage

Poskus goljufije se je zgodil v severnoitalijanskem mestu Borgo Virgilio, ki leži blizu Mantove (na fotografiji je Mantova).

Foto: Guliverimage

Temni lasje na zatilju, roke in brada. To so bili sumljivi znaki, zaradi katerih je neki italijanski uradnik posumil, da je nekaj narobe s starejšo žensko, ki je obnavljala svojo osebno izkaznico. Uradnik je opozoril policijo, ta pa je na severu Italije aretirala 57-letnega moškega, ki se je zaradi pokojnine izdajal za svojo že tri leta umrlo mamo.

Moški, čigar imena oblasti niso razkrile, je sin Grazielle Dall'Oglio, ki je umrla leta 2022 v starosti 82 let v mestu Borgo Virgilio blizu mesta Mantova, je v torek za CNN povedal tiskovni predstavnik policijske postaje v Mantovi.

Sin ni prijavil smrti mame

Policija pravi, da moški, nekdanji zdravstveni tehnik, ki je trenutno brezposeln, ni prijavil njene smrti oblastem. Ko je starejši ženski potekla osebna izkaznica, se je sin naličil, oblekel lasuljo in njena oblačila, da bi se pretvarjal, da je mama, in ji obnovil izkaznico – nekaj, kar je treba v Italiji storiti osebno, je povedal tiskovni predstavnik.

Nuna
Novice Italijansko nuno aretirali, ker naj bi sodelovala z mafijo

Vendar pa je uradnik, ki je obdelal vlogo, posumil na nepošteno igro in obvestil oblasti, ki so domnevno gospo Dall'Oglio poklicale nazaj v občinski urad.

V omari našli mumificirano mamino truplo

Posnetki nadzornih kamer s parkirišča kažejo, da se je moški do občinskega urada pripeljal oblečen kot njegova mama, čeprav ona ni imela vozniškega dovoljenja. V občinski pisarni ga je nato pričakala policija, je povedal tiskovni predstavnik.

Fotografija pokojne mame in njenega v žensko preoblečenega sina:

Policisti so nato odšli na domači naslov starejše ženske in v omari pralnice našli njeno mumificirano telo, zavito v spalne vreče, so dodali. Moški je zdaj obtožen prikrivanja trupla, goljufije zoper državo, lažnega predstavljanja in ponarejanja javne listine, je povedal tiskovni predstavnik policije.

Z brizgo odstranil tekočine iz materinega telesa

Moški je obtožen, da je z brizgo odstranil tekočine iz materinega telesa, da bi preprečil razgradnjo. Odrejena je bila obdukcija, da bi ugotovili, kako je umrla.

Policija Italija
Novice V Italiji po petih letih na begu prijeli mafijskega vodjo

Tiskovni predstavnik policije je še za CNN povedal, da sin ostaja v lokalnem zaporu, medtem ko tožilci čakajo na rezultate obdukcije.

Pogoste goljufije zaradi pokojnin

Goljufije z državnimi pokojninami so v Italiji pogoste, saj vsako leto aretirajo na desetine ljudi, ki se izdajajo za umrlo osebo, da bi prevzeli njeno pokojnino, kažejo statistični podatki italijanske policije za finančni kriminal, znane kot Guardia di Finanza.

Ker matični registri umrlih in javne službe v državi niso vedno usklajeni, lahko poročanje o smrtih traja leta, kar pomeni, da se pokojninski čeki pošiljajo, dokler nekdo ne obvesti lokalnega pokojninskega urada, iz katerega so bili poslani.

Vladimir Putin Vojaška vaja
Novice Putin v tajnosti oborožuje italijansko mafijo
goljufija Mantova policija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.