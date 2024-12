Italijansko nuno aretirali, ker naj bi sodelovala z mafijo

57-letna sestra Anna Donelli je ena od 25 oseb, ki so jih pridržali zaradi domnevnih povezav z eno najmočnejših mafij v Italiji, poroča Reuters.

Med preiskavo ene najvplivnejših italijanskih kriminalnih organizacij, mafije Ndrangheta, so pristojni organi pridržali 25 oseb. Med njimi je tudi 57-letna sestra Anna Donelli, ki je znana predvsem po svojem delu v zaporu San Vittore v Milanu.

Poleg Donelli sta med pridržanimi tudi dva lokalna policista. Pridržani so osumljeni različnih kaznivih dejanj, med drugim sodelovanja v mafijski združbi, nezakonitega posedovanja orožja, pranja denarja, trgovanja z mamili in nezakonitega izdajanja računov, so pojasnili na policiji.

Mafija je povezana z izdajo računov v vrednosti 12 milijonov evrov za neobstoječe transakcije, ki so podjetnikom omogočile znižanje prihodkov in utajo davkov, mafija pa je v zameno dobila provizijo.

Mafija Ndrangheta izvira iz Kalabrije, regije na jugu Italije. Velja za eno najmočnejših mafijskih organizacij v Italiji, njen vpliv pa sega tudi prek meja.