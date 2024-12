Policisti so pred preiskovalnega sodnika na okrožno sodišče v Ljubljani malo pred 15. uro pripeljali tri osumljence za mafijski umor Satka Zovka, ki so ga ubili pred dobrim tednom dni v avtomobilu na Poti za Brdom v Ljubljani. Zelo verjetno bo sodnik zanje odredil pripor, je poročal portal N1. Ob 17. uri bodo nove podrobnosti o preiskavi in prijetju treh osumljencev predstavili tudi na Generalni policijski upravi. Novinarsko konferenco bomo prenašali v živo.

Tri osumljence mafijskega umora Satka Zovka (prej Kekić), katerega truplo so pred dobrim tednom našli v avtomobilu na Poti za Brdom v Ljubljani, je policija aretirala v četrtek. Kot je poročal Večer, naj bi se Zovko usodnega večera peljal od hotela po cesti navzdol, ko so osumljenci – poleg Dina Muzaferovića - Cezarja naj bi bila vpletena še albanski državljan Roland Cretu in 23-letni Ljubljančan Jaka Bergant – nanj streljali iz zasede, njegov avto pa je pri tem trčil v odbojno ograjo in se ustavil.

Zovko naj bi po poročanju časnika umrl za volanom, storilci pa naj bi po umoru pobegnili z dvema voziloma. Zovkov avto je nato zagledal voznik avtomobila, ki se je peljal mimo, in mislil, da se je zgodila prometna nesreča. Zato je ustavil, v avtu pa našel umorjenega Zovka in poklical policijo ter reševalce, je poročal Večer.

Policisti so umorjenega Zovka pred dobrim tednom dni našli v avtomobilu na Poti za Brdom v Ljubljani. Foto: David Florjančič V četrtek, torej šest dni po mafijski likvidaciji, je policija v Črnučah aretirala dve osebi, eden od teh je Dino Muzaferović - Cezar, medtem ko naj bi tretjega pridržali na drugi lokaciji. Kot poroča Večer, so kriminalisti med preiskavo Zovkovega avtomobila našli sledilnik GPS, ki so ga očitno že nekaj dni pred likvidacijo namestili storilci.

Sledilnik naj bi policijo pripeljal do storilcev

A ta sledilnik ni pomagal samo storilcem pri umoru Zovka, temveč tudi policistom pri izsleditvi storilcev. "Policija je po pregledu sledilnika in nato še nadzorih kamer, kamor jo je privedel sledilnik, ugotovila, da je takrat še neznana oseba tega na Zovkovo vozilo namestila 24. novembra zjutraj. Iz posnetka kamere v okolici hotela Mons je bilo razvidno, da se je moški, oblečen v sivo trenirko s črnimi črtami na hlačnicah, temno modro bundo in s kapuco na glavi, pred Monsom sklonil pod Zovkovega audija," je poročal Večer.

S sledilnikom na avtomobilu pa naj bi bil povezan 23-letni Bergant. Policija je začela izvajati prikrite ukrepe. "Ugotovili so, da Bergant v eno od stanovanj v Topniški ulici in v stanovanje v Črnučah nosi vrečke s hrano in oblačili. Sledilo je le še sklepno dejanje, ko so policisti osumljene aretirali v stanovanju v Črnučah," je še poročal časnik.