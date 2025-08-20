Voznik tovornega vozila napihal skoraj dva promila

Policisti so na Kozini včeraj okoli 21. ure ustavili 40-letnega indijskega voznika vlečnega tovornega vozila, ki je imel v krvi 0,86 grama alkohola na liter izdihanega zraka, kar je približno dva promila, so sporočili s Policijske uprave Koper. Vozniku so policisti na kraju začasno odvzeli vozniško dovoljenje in ga pridržali.

O dogodku so obvestili njegovega delodajalca, ki je poskrbel za tovorno vozilo, so še sporočili koprski policisti.

Poklicni vozniki morajo biti popolnoma trezni

Dogovorjena mejna vrednost alkoholiziranosti je za motorne voznike dvakrat manjša od omenjene, saj znaša 0,24 grama alkohola na liter izdihanega zraka. Ta meja za poklicne voznike ne velja, saj morajo biti ti popolnoma trezni.

Vožnja pod vplivom alkohola je zelo nevarna, saj po javno dostopnih informacijah Agencije za varnost prometa približno vsako deseto prometno nesrečo povzroči alkoholiziran voznik. Uživanje alkohola vpliva na zoženje vidnega polja, poslabša zaznavanje gibanja, globine in oddaljenosti, spremeni pa tudi reakcijski čas voznika.