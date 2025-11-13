Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M.

13. 11. 2025,
9.02

Četrtek, 13. 11. 2025, 9.02

Škandal v policiji: iz policijskega sefa v Jastrebarskem je izginil denar

St. M.

policija, Hrvaška, hrvaška policija | Kot navaja RTL Danas, gre za dva tisoč evrov, ki so bili shranjeni v policijskem sefu po preiskavi smrti osebe v hiši. Čez nekaj časa se je pojavil dedič, ki je želel stvari iz hiše in denar iz zapisnika, in sicer dva tisoč evrov, ki so izginili iz sefa. | Foto Shutterstock

Kot navaja RTL Danas, gre za dva tisoč evrov, ki so bili shranjeni v policijskem sefu po preiskavi smrti osebe v hiši. Čez nekaj časa se je pojavil dedič, ki je želel stvari iz hiše in denar iz zapisnika, in sicer dva tisoč evrov, ki so izginili iz sefa.

Foto: Shutterstock

Na policijski postaji Jastrebarsko se sprašujejo, kaj se je zgodilo z denarjem in dokumenti v sefu. Med drugim tudi, ali je bil storilec kdo iz njihovih vrst.

Zagrebška policija je poročala, da je iz uradnih prostorov Policijske postaje Jastrebarsko izginila določena količina denarja, osebnih dokumentov in drugih predmetov, ki naj bi bili po naravni smrti dveh državljanov tam začasno shranjeni do zaključka dednega postopka. Ko je dedič želel vrnitev premoženja, denarja ni bilo več.

Kot so sporočili, zagrebška policija izvaja kriminalistično preiskavo, o dosedanjem vodenju in napredku kriminalistične preiskave pa so obvestili pristojno državno tožilstvo. Poleg okoliščin preiskujejo tudi odgovornost organov, je sporočila policija.

Kot navaja RTL Danas, gre za dva tisoč evrov, ki so bili shranjeni v policijskem sefu po preiskavi smrti osebe v hiši. Čez nekaj časa se je pojavil dedič, ki je želel stvari iz hiše in denar iz zapisnika, in sicer omenjenih dva tisoč evrov, ki so izginili iz sefa.

Neuradno obstaja tudi glavni osumljenec za izginotje denarja in drugih stvari iz sefa. Načelnika policije Jastrebarsko Tomislava Baštka, ki je bil prej v mejnem sektorju, so zaradi celotne situacije premestili na drugo delovno mesto.

