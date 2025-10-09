Kriminalistična preiskava v Krškem se nadaljuje: pridržali pet oseb

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) nadaljuje kriminalistično preiskavo suma obremenjevanja ali uničevanja okolja s pregledom zaseženih predmetov in analizami v komunalnem in gradbenem podjetju Kostak v Krškem, so sporočil z Generalne policijske uprave. V sredo so tam, kot so navedli, pridržali pet osumljenih oseb.

Nacionalni preiskovalni urad je skupaj z ljubljanskimi in mariborskimi kriminalisti opravil 13 hišnih preiskav in tri zasege elektronskih podatkov po odredbi sodišča na območju policijskih uprav Ljubljana, Novo mesto, Maribor in Celje zaradi suma storitve kaznivega dejanja obremenjevanja ali uničevanja okolja.

Kaznivega dejanja osumljenih pet oseb, tudi uradna oseba inšpekcijskega organa

Pri izvedbi ene hišne preiskave so na podlagi zaprosila policije nudili pomoč pripadniki Slovenske vojske s svojo mehanizacijo. Odpravljeno je bilo tudi pridržanje vseh osumljenih oseb. V okviru operativnih aktivnosti so preiskovalci NPU zasegli poslovno dokumentacijo, elektronske naprave in podatke ter vzorce zemljine in odpadkov za nadaljnje kemijske analize.

Kaznivega dejanja je bilo osumljenih pet oseb, in sicer štiri osumljene osebe iz gospodarske družbe z območja Policijske uprave Novo mesto, ki so organizirano zbirale, predelovale in odstranjevale odpadke tako, da so jih odložile v izkopane jame, del pa jih nezakonito odlagale na prepustna tla v nasprotju z okoljskimi predpisi in veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem, kar povzroča nevarnost nastanka dejanske škode kakovosti zemlje in vode. Pri tem jim je pomagala tudi uradna oseba inšpekcijskega organa, ki vrši nadzore nad spoštovanjem okoljske zakonodaje.

Predpisana zaporna kazen od enega do 12 let

Z ravnanjem osumljencev je nastala nevarnost nastanka dejanske škode kakovosti zemlje in vode, s tem dejanjem pa so pridobili najmanj 8,7 milijona evrov protipravne premoženjske koristi.

Za obravnavano kaznivo dejanje obremenjevanja ali uničevanja okolja po 332. členu KZ-1 je predpisana kazen zapora od enega do 12 let. Predkazenski postopek usmerja specializirano državno tožilstvo.