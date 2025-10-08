Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) od jutranjih ur opravljajo hišne preiskave v komunalnem in gradbenem podjetju Kostak v Krškem, pa tudi izkope na območju deponije v Spodnjem Starem Gradu, poroča spletni portal Necenzurirano. Po navedbah policije preiskujejo sum kaznivega dejanja obremenjevanja ali uničevanja okolja.

Kaznivega dejanja je osumljenih pet oseb, so sporočili z Generalne policijske uprave. Ocenjujejo, da je z ravnanjem osumljencev nastala nevarnost nastanka dejanske škode kakovosti zemlje in vode ter pridobitev najmanj 8,7 milijona evrov protipravne premoženjske koristi.

V skladu z odredbo sodišča so izvedli večje število operativnih aktivnosti, med drugim so na območjih policijskih uprav Ljubljana, Novo mesto, Maribor in Celje izvedli 13 preiskav stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov pri treh pravnih in petih fizičnih osebah ter tri zasege elektronskih podatkov.

Zoper štiri osumljene osebe je bilo odrejeno pridržanje.

Po informacijah portala 24ur naj bi preiskava potekala tudi na Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, kjer naj bi preiskovali nabavo reagentov, ki so bili tik pred iztekom roka uporabnosti, in sicer v času pred koncem mandata nekdanje direktorice Tjaše Žohar Čretnik. Za portal so na nacionalnem laboratoriju potrdili, da preiskava pri njih še poteka, da pa kriminalisti preiskujejo zgolj eno izmed njihovih pogodbenih strank. Niso pa potrdili, da bi bila preiskava usmerjena proti nekdanji direktorici.

Na delu 56 preiskovalcev NPU in 22 kriminalistov

Pri izvajanju hišnih preiskav in drugih preiskovalnih aktivnostih sodeluje skupno 56 preiskovalcev NPU in 22 kriminalistov in policistov s policijskih uprav Ljubljana in Maribor, na podlagi zaprosila policije pa pri izvedbi ene hišne preiskave nudi pomoč tudi Slovenska vojska s svojo mehanizacijo, so še navedli na policiji.

Pojasnili so, da je za kaznivo dejanje obremenjevanja ali uničevanja okolja predpisana kazen zapora od enega do 12 let. Predkazenski postopek usmerja Specializirano državno tožilstvo.

Kostaku očitajo zakopavanje komunalnih odpadkov

Očitki, da je Kostak na območju deponije nekaj časa nezakonito zakopaval komunalne odpadke, so se pojavili konec lanskega leta. Novembra je namreč portal Necenzurirano objavil prve fotografije, ki prikazujejo zakopavanje smeti in so bile posnete marca 2024.

Inšpektorat za okolje in energijo je februarja letos sporočil, da je na omenjenem območju res našel zakopane odpadke in da so glede na datum uporabe na embalaži nekateri "razmeroma sveži". Družbi je naložil izkop in ustrezno obdelavo 2.900 kubičnih metrov nezakonito zakopanih odpadkov.

Kostak je izkop in obdelavo zagotovil sam v svojem centru za ravnanje z odpadki. Foto: necenzurirano.si V družbi so nezakonito zakopavanje v Spodnjem Starem Gradu v preteklosti zanikali. Kot so navajali, odpadkov niso zakopavali oni, je bila pa po njihovih navedbah na tem območju desetletja neurejena in nenadzorovana deponija, na katero so odpadke odlagala tako podjetja kot posamezniki.

Predsednik uprave komunalnega in gradbenega podjetja Kostak, ki je v 43-odstotni lasti Mestne občine Krško, je Miljenko Muha.