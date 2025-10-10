Poleg odpadkov po domače odlagali tudi fekalije

V Krškem očitno niso prikrivali le nezakonitega zakopavanja smeti, ampak tudi večje količine komunalnega blata, poroča portal Necenzurirano. V četrtek so že pisali o nadaljevanju kriminalistične preiskave, ki jo izvaja Nacionalni preiskovalni urad (NPU). Pet oseb, ki so jih pridržali v sredo, sumijo obremenjevanja ali uničevanja okolja.

Kriminalisti so med preiskavami v komunalnem podjetju Kostak iz Krškega pridržali tudi okoljsko inšpektorico Mojco Križe. Očitajo ji, da je pri pregledu deponije v Spodnjem Starem Gradu prezrla večje količine nezakonito odloženega komunalnega blata, ki po okoljski zakonodaji na tej lokaciji ne bi smelo biti. Ker je strošek pravilne obdelave komunalnega blata visok, ni presenečenje, da so prav z nezakonitim odlaganjem tega povezani nekateri najodmevnejši primeri okoljskega kriminala pri nas.

Nove fotografije razkrivajo črno, gosto tekočino, ki se izliva v vodno zajetje na deponiji in je verjetno komunalno blato. Dodaten indic, opazen v videoposnetku, posnetem letos poleti, je temna voda z močnim vonjem po fekalijah, ki naj bi jo uporabljali za "hlajenje" odpadkov, da bi preprečili potencialen samovžig.

Inšpekcijski nadzor kar iz avtomobila

Fotografije komunalnega blata so bile posnete 2. junija 2024, le štiri dni pred obiskom inšpektorice Križe, ki je deponijo preverjala zaradi prijave suma nezakonitega zakopavanja smeti. Inšpektorica nepravilnosti ni ugotovila, postopek je zaključila in se pri vizualnem pregledu v veliki meri zanesla na zagotovila zaposlenih v podjetju Kostak. Indici in fotografije pa kažejo, da je območje preverjala kar iz avtomobila, s čimer blata, skritega med nasipoma, ni mogla opaziti.

Policija je po poročanju Necenzurirano potrdila, da je osumljencem pri nezakonitem odlaganju odpadkov in blata "pomagala tudi uradna oseba inšpekcijskega organa".

"Osumljene osebe so organizirano zbirale, predelovale in odstranjevale odpadke tako, da so jih odložile v izkopane jame, del pa jih nezakonito odlagali na propustna tla v nasprotju z okoljskimi predpisi in veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem, kar povzroča nevarnost nastanka dejanske škode kakovosti zemlje in vode," so po poročanju Necenzurirano v četrtek popoldne sporočili s Policije.

Policija je po poročanju Necenzurirano potrdila, da je osumljencem pri nezakonitem odlaganju odpadkov in blata "pomagala tudi uradna oseba inšpekcijskega organa" in da so osumljene osebe organizirano zbirale, predelovale in odstranjevale odpadke tako, da so jih odložili v izkopane jame, del pa jih nezakonito odlagali na propustna tla v nasprotju z okoljskimi predpisi in veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem, kar povzroča nevarnost nastanka dejanske škode kakovosti zemlje in vode. Foto: necenzurirano.si

Odlaganje v naravo – ekstremni zaslužki

Križe je ena od petih osumljenih v preiskavi. Policija je pri tem izpostavila, da je osumljencem "pomagala tudi uradna oseba inšpekcijskega organa, ki vrši nadzore nad spoštovanjem okoljske zakonodaje".

Nezakonito odlaganje komunalnega blata je povezano tudi z najodmevnejšim primerom divjega odlaganja komunalnega blata v Pivoli pri Hočah, kjer so leta 2021 našli 200 ton strupenega blata. Vpleteni so se z odlaganjem v naravo izognili plačilu zakonitega odvoza, pri čemer naj bi zaslužili več sto tisoč evrov.

Zanimivo je, da je Kostak leta 2022 dobil posel v zvezi s sanacijo območja Pivola, leto pozneje pa je kupil podjetje CEP Celje, povezano z afero.

Nezakonito odlaganje komunalnega blata je povezano tudi z najodmevnejšim primerom divjega odlaganja komunalnega blata v Pivoli pri Hočah, kjer so leta 2021 našli 200 ton strupenega blata. Vpleteni so se z odlaganjem v naravo izognili plačilu zakonitega odvoza, pri čemer naj bi zaslužili več sto tisoč evrov. Foto: necenzurirano.si