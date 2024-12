V družbi Kostak so ob robu novinarske konference, na kateri so danes predstavili nov center za ravnanje z odpadki v Spodnjem Starem Gradu, zanikali nezakonito zakopavanje odpadkov. Po besedah predsednika uprave Miljenka Muhe so odpadke prestavljali, niso pa jih zakopavali. Policija, ki preiskuje zadevo, se še ni oglasila pri njih, je povedal.

Po navedbah Muhe je bila na območju, kjer danes stoji nov center za ravnanje z odpadki, včasih velika količina odpadkov. Te so morali do 1. junija 2023 umakniti, če so želeli začeti graditi center. Zato so jih med drugim premikali na več strani, niso pa jih zakopavali, je povedal.

V nekem trenutku so odpadke premaknili preveč proti naselju Spodnji Stari Grad, zaradi česar je prišlo do pritožb nekaterih krajanov, a so težave rešili, je povedal.

Fotografije, ki jih je objavil portal Necenzurirano in naj bi dokazovale, da so nekatere odpadke zakopali v jamo v neposredni bližini centra, po Muhovih besedah do njih pred objavo niso prišle. "Do nas so prišle le pripombe prebivalcev Spodnjega Starega Grada, ki pa smo jih rešili," je dejal. Prav tako se do zdaj pri njih še ni oglasila policija, ki preiskuje zadevo, je povedal. "Potekajo le običajni postopki inšpekcijskega nadzora, kar je ena od stvari, ki mora biti, in tukaj ne vidimo težave," je dodal.

Zanikal je, da sta kazenski ovadbi, ki ju je lani zoper odgovorni osebi Kostaka (gre za Muho in vodjo centra) na krško državno tožilstvo vložila novomeška policijska uprava, povezani z nezakonitim odlaganjem odpadkov. Ovadbi sta povezani s požarom, ki je izbruhnil na odlagališču v veliki vročini poleti 2022. Policija je namreč ocenila, da odpadki ne bi smeli biti tam, kjer so bili, čeprav so imeli dovoljenje za to, je dejal.

Na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem so za STA v zvezi z omenjenimi ovadbami navedli, da so na sodišče podali predlog za sodno preiskavo, ki pa ga je prvostopenjsko sodišče zavrnilo. Zato so se februarja letos pritožili na Višje sodišče v Ljubljani, ki pa o zadevi še ni odločilo.

Policija sicer na podlagi medijskih objav o domnevnem nezakonitem odlaganju odpadkov v Spodnjem Starem Gradu nadaljuje preiskavo. To je od novomeške policijske uprave prejšnji teden prevzel Nacionalni preiskovalni urad.

Zadevo je danes komentiral tudi Janez Kerin, župan Občine Krško, 43-odstotne lastnice Kostaka. Ocenil je, da je treba zadevo prepustiti pristojnim organom in da nihče ni kriv, dokler mu krivda ni dokazana.