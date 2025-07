Nekaj pred 12. uro se je zgodila huda prometna nesreča z udeležbo treh vozil na obvoznici pri Hidroelektrarni v Krškem. Po prvih informacijah s kraja nesreče je več oseb poškodovanih, so sporočili s PU Novo Mesto. Na kraju so vse interventne službe, policisti so območje zavarovali. Cesta na tem delu je zaprta za ves promet, policisti pa voznike preusmerjajo.