Štajersko avtocesto zaradi hujše nesreče zaprli

Pestro dogajanje na slovenskih avtocestah se nadaljuje. Potem ko je na primorski avtocesti zaradi več zaporednih trčenj popoldne nastla kar 32 kilometrov dolga kolona, potovalni čas pa se je podaljšal tudi za uro in pol, so malo po 18. uri zaradi hujše prometne nesreče zaprli štajersko avtocesto Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani.

Glede na to, da bodo štajersko avtocesto zaradi vzdrževalnih del med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani nocoj med 21. in 5. uro zjutraj zaprli, je vprašanje, ali bo avtocesta proti Ljubljani do sobote zjutraj sploh prevozna.

Zaporo štajerske avtoceste bodo zaradi vzdrževalnih del ponovili tudi v nedeljo od 4. do 15. ure. Promet bo preusmerjen na regionalno cesto, zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri.

