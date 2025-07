Prepovedan obvoz na "primorki": oglasil se je zgrožen domačin s posnetkom. #video

Dars je konec junija pred izvoz Podutik postavil table, na katerih je označeno, da izvoza ne smejo uporabljati vozniki v tranzitu, temveč zgolj domačini.

"Gre za stalno signalizacijo, katere namen je usmerjanje turističnega prometa na obvoznico in odvračanje od vožnje po lokalnih cestah naše občine. Ukrep je rezultat intenzivnih prizadevanj občine, da zaščitimo lokalno okolje in zmanjšamo prometno obremenjenost krajevnih cest," so javnost obvestili z Občine Dobrova - Polhov Gradec.

Na policiji so za Siol povedali, da denarna kazen znaša v primeru kršitve znaša 160 evrov. A kljub jasni signalizaciji in razmeroma visoki kazni, za kar so si na občini prizadevali zelo dolgo, se stanje na lokalni cesti v času zastojev na avtocesti po poročanju domačinov niti približno ni izboljšalo. Bralec nam je v dokaz tega poslal posnetek dolge kolone vozil, ki so se ob zastoju na "primorki" kljub temu vili v Dobrovi.