Znane so nove podrobnosti omejitve tranzitnega prometa prek Občine Dobrova - Polhov Gradec, kjer se je do zdaj marsikdo izognil zastoju na prvem delu primorske avtoceste.

Prejšnji konec tedna smo že pisali o začetku prepovedi tranzitnega prometa prek Občine Dobrova, kjer je bil vse bolj priljubljen obvoz v primeru zastojev na primorski avtocesti Ljubljana–Vrhnika. Pri Darsu so postavili ustrezne opozorilne table na izvozih z ljubljanske obvoznice.

Nadzor nad upoštevanjem prometne signalizacije izvajajo Policija in pristojne redarske službe. Ali torej prepoved za tranzitni promet velja le za tujce ali tudi slovenske voznike, ki se želijo prek podeželja izogniti gneči ali celo zastojem na avtocesti?

Po podatkih policije je za nespoštovanje prometne signalizacije predvidena globa 160 evrov.

Za koga velja prepoved tranzita?

"V primeru omejitve uporabe javne ceste za tranzit je uporaba te ceste dovoljena za lokalni promet. Omejitev uporabe javne ceste velja za vsa vozila in voznike vseh narodnosti, ki na tem območju nimajo izhodišča ali cilja," so za Siol.net pojasnili na Darsu.

Glavni namen omejitev je predvsem sprostitev obremenitosti lokalnih cest.

"Gre za stalno signalizacijo, katere namen je usmerjanje turističnega prometa na obvoznico in odvračanje od vožnje po lokalnih cestah naše občine. Ukrep je rezultat intenzivnih prizadevanj občine, da zaščitimo lokalno okolje in zmanjšamo prometno obremenjenost krajevnih cest," so javnost obvestili z Občine Dobrova - Polhov Gradec.

Ustrezna signalizacija je nujna tudi na lokalnih cestah

Postavitev prometne signalizacije odredi upravljavec ceste, postavi pa jo izvajalec rednega vzdrževanja ceste v okviru del rednega vzdrževanja. Ustrezna prometna signalizacija mora biti postavljena tudi na cestah nižje kategorije.

"Upravljavec ceste se za postavitev prometne signalizacije, ki je namenjena varnosti, vodenju, urejanju, upravljanju in nadzoru prometa, zagotavljanju informacij o prometu, stanju cest in razmerah na cestah, zaščiti ceste ter preprečevanju škodljivih emisij prometa, odloči sam ali na pobudo. To lahko dobi od upravljavca ceste nižjega ranga, Policije, občine, mestnega ali medobčinskega redarstva, inšpektorata in drugih udeležencev," so še pojasnili na Darsu.