V poletnih mesecih je začetni del primorske avtoceste, ki sega od razcepa Kozarje proti Vrhniki, med najbolj obremenjenimi deli slovenskega avtocestnega križa. Ko tam poleti pride že do manjšega trčenja, nastanejo tudi več kot deset kilometrov dolgi zastoji. Slovenci in vse več domačinov v tem primeru poišče obvozno cesto, ki jih prek izvoza Podutik pelje proti občini Dobrova – Polhov Gradec. V smeri proti Horjulu in nato Vrhniki si lahko precej skrajšajo pot, če je na avtocesti daljši zastoj.

Omejitev tranzitnega prometa v sodelovanju z Darsom

Tega obvoza pa je očitno konec. Kot je pred tedni že napovedal župan občine Jure Dolinar, jim je uspelo v sodelovanju z Darsom zagotoviti prepoved tranzitnega prometa skozi občino. Dars je tako pred izvoz Bizovik že postavil ustrezne table.

"Gre za stalno signalizacijo, katere namen je usmerjanje turističnega prometa na obvoznico in odvračanje od vožnje po lokalnih cestah naše občine. Ukrep je rezultat intenzivnih prizadevanj občine, da zaščitimo lokalno okolje in zmanjšamo prometno obremenjenost krajevnih cest," so sporočili iz občine Dobrova – Polhov Gradec.

Več o tej tematiki, ko dobimo še nekaj pojasnil s strani Darsa. Zanimalo nas je, ali prepoved tranzitnega prometa velja tudi za slovenske ali le tuje avtomobile in ali bo obvoz še dovoljen takrat, ko bo na primorski avtocesti prišlo do resnejših zastojev ali celo popolnega zaprtja.

Foto: občina Dobrova - Polhov Gradec Foto: občina Dobrova - Polhov Gradec