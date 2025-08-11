Italija je zaostrila kazni za nezakonito odlaganje smeti iz vozil. Kazen za metanje plastenk in steklenic iz avtomobila lahko v primeru hujših kršitev znaša tudi več tisoč evrov. Za odlaganje odpadkov na zavarovanih območjih je zagrožena celo zaporna kazen.

Tistemu, ki ga bodo zalotili, da je iz avtomobila na cesto vrgel robček ali cigaretni ogorek, grozi globa do 1.188 evrov. Če odvržete pločevinko, steklenico ali vrečo s smetmi skozi okno na cesto, pa se v skladu z uredbo, ki je začela veljati v soboto, kazen giblje od 1.500 do 18 tisoč evrov, poročajo italijanski mediji.

S pomočjo nadzornih kamer bodo lahko pristojni organi ujeli voznike, ki bodo nezakonito odvrgli smeti, ne da bi jih morali ustaviti. Za izrek plačila globe bo zadostovalo, da bodo kamere posnele registrsko oznako vozila.

Zagrožena tudi zaporna kazen

V primeru hujših kršitev, če nekdo odvrže smeti na zaščitenem območju, na primer v bližini rek ali v naravnih rezervatih, in to predstavlja konkretno nevarnost za ljudi in okolje, je predvidena zaporna kazen od šestih mesecev do petih let in pol. V hudih primerih je zagroženo tudi do sedem let zapora.

Če nekdo pri odlaganju ali nezakonitem odstranjevanju odpadkov uporablja vozilo zasebnega podjetja, lahko to vozilo zasežejo.

V Italiji ljudje smeti pogosto preprosto odlagajo na ulice ter tudi ob podeželskih cestah in avtocestah. Nova uredba po poročanju nemške tiskovne agencije dpa velja tudi za tuje turiste.