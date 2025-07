Predsednik Darsa Andrej Ribič je razkril napovedi in pričakovanja prometa lede prometa na našem avtocestnem omrežju v vrhuncu poletne turistične sezone

Pred poletnimi meseci je Andrej Ribič, predsednik uprave Darsa opozoril na tri datume s pričakovano največjo prometno obremenilnostjo za slovenski avtocesti križ.

31. julij - začetek počitnic na Bavarskem, povečan obseg prometa iz Avstrije proti obali

začetek počitnic na Bavarskem, povečan obseg prometa iz Avstrije proti obali 1. avgust - začetek počitnic v Italiji

- začetek počitnic v Italiji 15. avgust - verski praznik, povratek turistov domov.

Ribič: "Smo v zaostanku ..."

"V tem obdobju bomo povečali število dežurnih služb. Po potrebi bomo pomagali, opremljeni smo tudi z zakonsko predpisanimi količinami vode in podobno. Na Darsu smo v velikem zaostanku z obnovo cest. Termini so sicer skrbno izbrani, saj je poleti v povprečju prometa manj kot sicer. Upam, da bomo uspeli po dogovoru skrajšati delovne roke," je povedal Ribič in opozoril predvsem na delovišče na štajerski avtocesti (Slovenske Konjice - Dramlje). Tam želijo kar najhitreje odpreti po dva prometna pasova v obe smeri.

Prav tako je nedokončan še izvoz Dragomer na začeteku primorske avtoceste.