P. P.

23. 8. 2025,
10.20

nesreča reševalni pas avtocesta promet

Sobota, 23. 8. 2025, 10.20

18 minut

Avtocesto moški prečkal kar v natikačih #video

P. P.

Zavod Reševalni pas je objavil posnetek s štajerske avtoceste, čez katero se je moški v natikačih sprehodil kljub mimovozečim vozilom.

"Že tako ali tako nam dolgi in predolgi zastoji povzročajo obilo težav in nervoze, a s svojim ravnanjem nekateri samo še prispevajo k še daljšim," so v Zavodu Reševalni pas zapisali pod posnetkom s štajerske avtoceste, na katerem lahko vidimo moškega, ki se nonšalantno sprehodi čez avtocesto, po kateri drvijo avtomobili. 

Posnetek je nastal v petek dopoldne, ko je pred deloviščem na štajerski avtocesti zaradi naleta več vozil prišlo do hujšega trčenja, kar je bil dovolj velik razlog, da so pristojni avtocesto zaprli za čas reševanja in preiskovanja.

"V zastoju pa se je ponovno dogajalo marsikaj, predvsem pa želimo z objavo pokazati, kako 'malo' je potrebno, da bi bilo treba zapreti še sosednjo polovico avtoceste. Že izstopanje iz vozil ob zastojih nam je nerazumljivo, ob videnem posnetku pa nam zaledeni kri," so zapisali v zavodu.

Zato voznike opozarjajo, da je prav vsak posameznik pomemben člen varnosti v prometu in ima prav vsaka smrt ali hujša poškodba hude posledice tako za vaše bližnje, intervencijske službe kot za celotno družbo. "Zato ne počnite neumnosti, vozite zbrano in se v prometu obnašajte razumno," so še opozorili v objavi.

nesreća reševalni pas avtocesta promet
