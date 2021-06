Štirje v četrtek pridržani zaradi suma vpletenosti v nelegalno odlaganje blata v občini Hoče so za zdaj v sodnem pridržanju, danes in v soboto pa jih čaka zaslišanje pred preiskovalnim sodnikom, je povedal vodja mariborskih kriminalistov Beno Meglič. Kazenske ovadbe so sicer spisali zoper šest ljudi in dve pravni osebi.

Kot je pojasnil Meglič, so v preiskavi ugotovili kršitve predpisov s področja, ki urejajo odvzem, oddajo in obdelavo odpadkov, prav tako pa so ugotovili izvor odpadkov. Prve kemične analize tal in odpadkov so pokazale, da gre za dehidrirano blato, ki vsebuje težke kovine, kot so baker, cink, in svinec, zaznana je bila tudi prisotnost salmonele.

Zaradi povzročene škode v okolju so kriminalisti začeli preiskavo v smeri kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja in ugotovili, da pet osumljenih, eden je z območja Celja, preostali pa z območja Ljubljane oziroma tamkajšnjega podjetja, v katerem so bili ali zaposleni ali odgovorne osebe, ni spoštovalo predpisov, ki urejajo področje varstva okolja.

"Pri tem jih je vodilo izključno koristoljubje. Tako so 3. junija od upravljavca čistilne naprave z dvema tovornjakoma opravili devet voženj ter skupaj 197 ton blata prepeljali in odložili v naravi na območju Pivole. Pri tem je sodeloval tudi 36-letnik z območja Maribora, ki jim je pokazal lokacijo, kamor lahko odložijo blato, ter za to prejel plačilo," je pojasnil Meglič.

Onesnažena pitna voda

Foto: STA Njihovo dejanje je povzročilo onesnaženje pitne vode ter škodo v naravi. Kriminalisti so zato skupaj s kolegi iz Celja in Ljubljane ta teden izvedli 16 hišnih preiskav pri fizičnih osebah in na sedežih podjetij ter pridržali šest ljudi. Dvema od teh so po opravljenih hišnih preiskavah pridržanje že odpravili.

Šesterici zaradi kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja in s tem povzročene škode za zdravje in življenje ljudi in živali, pa tudi velike škodo na rastlinah, grozi do osem let zapora.

Sicer pa so kriminalisti v preiskavi še ugotovili, da so nekateri osumljenci, ki se ukvarjajo s prevzemom, prevozom in predelavo različnih odpadkov, v preteklosti že bili obravnavani zaradi kršitev predpisov s tega področja. Zato nadaljujejo zbiranje obvestil v tej smeri, pri tem pa sodelujejo z inšpekcijskimi službami in drugimi državnimi organi. Če bo potrebno, bodo zoper njih podali dodatne kazenske ovadbe ali predlagali ustrezne postopke drugim prekrškovnim organom.

Ni znano, koliko so zaslužili

Na policiji za zdaj o višini nezakonito pridobljene premoženjske koristi še ne morejo govoriti, saj bodo za to morali dodatno pregledati del listinske dokumentacije in preveriti morebitne dodatne take primere v drugih čistilnih napravah. Za zdaj o povezanosti s podobnimi dogodki v zadnjem času še ne morejo z gotovostjo govoriti, seveda pa v sklopu preiskave preverjajo poslovanje vpletenih pred tem dogodkom, je povedal Meglič.

Kot je še dodal, okoljski problematiki na mariborski policijski upravi namenjajo veliko pozornosti in se odzovejo na vsak poziv, a ta v zadnjih letih ne izstopa. Letno obravnavajo od dva do sedem kaznivih dejanj po omenjenem členu kazenskega zakonika, letos so vključno s tem v Hočah obravnavali štiri.

Po poročanju nekaterih medijev naj bi se v preiskavi kriminalistov znašli ljudje iz celjske družbe CEP, ki bi po pogodbi morali poskrbeti za blato iz ptujske čistilne naprave, in ljubljanskega prevozniškega podjetja Lasaz. Prvo vodi Urban Majcen, drugo Miran Zupančič, oba pa naj bi bila v pridržanju.