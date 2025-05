Janković ostro obsodil pretep in streljanje v Šiški

Posnetki nasilja pred gostinskim lokalom v Šiški so zelo slabo sporočilo vsem, predvsem pa najmlajšim, meni ljubljanski župan Zoran Janković. "Nasilje je absolutno nedopustno, obsojam ga in pozivam, da se to več ne dogaja," je dejal župan. Občane je pozval, naj v takšnih primerih takoj pokličejo policijo.

"Zelo mi je žal, da je do tega prišlo. Mislim, da bo policija kot vedno svoje delo opravila zelo dobro," je prepričan Janković.

Gre za nedeljski incident, v katerem so trije mlajši moški pretepali in brcali osebo, ki je ležala na tleh. Še en moški je nato na prizorišče prišel s pištolo, slišati je bilo streljanje. Povod za incident je bilo prehodno nasilje na tleh ležečega moškega nad žensko, ki je nato na pomoč poklicala sina.

Janković je občane pozval, naj v takšnih primerih ne kličejo znancev in sorodnikov, ampak policijo na številko 113.

"Gre za neprimerno obnašanje in to ni samo objestnost. Zdaj, ali je bilo toliko alkohola ali je bilo kaj drugega, ne vem, ampak to je absolutno nedopustno," je dejal župan. Poudarja, da je Ljubljana varno mesto in da zaupa ljubljanski policiji.