Na območju Viča v Ljubljani je nepridiprav vlomil v hišo, a je imel to nesrečo, da ga je lastnik spremljal prek videonadzornega sistema in o tem obvestil policijo. Na prizorišče vloma so poslali več patrulj, policisti pa so osumljenca prijeli, ko je z odtujenimi predmeti zapuščal hišo, so sporočili z ljubljanske policijske uprave. Ljubljanski policisti preiskujejo tudi incident na območju Šiške, kjer se je zgodil množični pretep v gostinskem lokalu.