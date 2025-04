Hrvat Slovenki ukradel avto, uporabil njeno bančno kartico, nato jo še pretepel

61-letni Hrvat in sosed 45-letne Slovenke je brez dovoljenja vstopil v njeno hišo, vzel ključe njenega avtomobila, njeno denarnico z denarjem, bančno kartico in celo številko PIN ter se brez njenega dovoljenja odpeljal do bankomata in z njenega bančnega računa dvignil denar.

S tem ji je povzročil za okoli tri tisoč evrov materialne škode. Ko je 45-letnica 61-letnega soseda vprašala, s kakšno pravico si je dovolil vzeti njeno vozilo in ga uporabljati, jo je še fizično napadel in poškodoval.

Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj tatvine, goljufije, neupravičene uporabe tuje lastnine in nasilnega vedenja so 61-letnika po končani preiskavi kazensko ovadili. Osumljenec je že v priporu zaradi storitve drugih kaznivih dejanj, še poroča Morski.hr.