Začenja se preventivna akcija za večjo varnost otrok na poti v šolo

Pred začetkom šolskega leta se danes začenja nacionalna preventivna akcija Varno v šolo, s katero želijo pristojni zagotoviti večjo varnost otrok na poti v šolo in vračanju domov. Opozarjajo, da lahko varnost otrok zagotovimo le z odgovorno in strpno udeležbo vseh v prometu. Tudi letos pripravljajo vrsto aktivnosti.

Agencija za varnost prometa (AVP) preventivno akcijo, ki bo trajala do 8. septembra, pripravlja v sodelovanju z ministrstvi za infrastrukturo, notranje zadeve ter vzgojo in izobraževanje, zavodom za šolstvo, policijo in mestnimi redarstvi, osnovnimi šolami, občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Zvezo združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije (ZŠAM), društvi upokojencev, Inštitutom za politike prostora in drugimi nevladnimi organizacijami.

Kot so na AVP zapisali v sporočilu za medije, je namen akcije osveščati voznike in javnost o posebni ranljivosti otrok v prometu ter s skupnimi ukrepi zagotoviti njihovo varnost. Opozarjajo, da otroci v prometu niso pomanjšani odrasli, njihovo vedenje pogosto vodijo radovednost, čustva in dogajanje okoli njih. Zato je njihovo ravnanje nepredvidljivo, poleg tega pa otroci vozila zaznajo pozneje in težje ocenijo njihovo hitrost in razdaljo.

Voznike zato pozivajo, naj bodo nanje pozorni in jim omogočijo varno prečkanje cest. "Prilagodite hitrost, še posebej v okolici šol, vrtcev in igrišč. Med vožnjo ne uporabljajte mobilnega telefona, za volan sedite trezni, vzdržujte varnostno razdaljo in predvidevajte prometne situacije. Otrokom moramo skupaj zagotoviti varno pot v šolo in domov," jih poziva vršilka dolžnosti direktorice AVP Saša Jevšnik Kafol.

Varno tudi na avtobus

Poseben poudarek bo letos namenjen tudi osveščanju o varni vožnji z avtobusom. V prvih šolskih dneh bodo otroke v ta namen spremljali prostovoljci, ki jih bodo učili o pravilnem ravnanju in jih opozarjali na uporabo varnostnega pasu.

Na cestah več policije

Prav tako bodo v prvih dneh pouka šolske poti na nevarnejših odsekih varovali prostovoljci – člani občinskih svetov za preventivo, ZŠAM, gasilci, upokojenci, starši. Policisti bodo v okolici šol izvajali tudi poostrene nadzore. Preverjali bodo hitrost vožnje, uporabo varnostnih pasov in otroških sedežev, tehnično brezhibnost šolskih avtobusov in drugih vozil za prevoz otrok, pa tudi opremljenost koles, e-skirojev in mopedov ter uporabo čelad in odsevnih teles.

Nov spletni portal: kje so nevarne točke in katere poti so varne

Kot so še sporočili z AVP, so v sodelovanju z Geodetskim inštitutom Slovenije razvili tudi nov spletni portal Varne šolske poti, ki bo omogočal vnašanje nevarnih točk šolam in občinam ter pregled varnih poti staršem in otrokom. Pri tem na AVP poudarjajo, da je pomembno, da so starši otrokom zgled, po zakonu pa so dolžni pospremiti otroka v vrtec in prvi razred.

Na cestah letos umrl en otrok, 26 huje poškodovanih

Po podatkih, ki so jih posredovali z AVP, je bilo letos do 18. avgusta v prometnih nesrečah udeleženih 380 otrok, mlajših od 14 let, kar je 52 manj kot lani. Umrl je en otrok, lani trije. Huje poškodovanih je bilo 26 otrok, lani 30, lažje poškodovanih pa 288, lani 322.

Na AVP kljub boljšim statistikam opozarjajo, da moramo slediti Viziji 0. "To je nič smrtnih žrtev in nič hudo telesno poškodovanih. Vsako izgubljeno otroško življenje ali hudo poškodovan otrok je tragedija, ki se ne bi smela zgoditi," so poudarili.