Pred prihajajočim novim šolskim letom so se na Brdu pri Kranju danes zbrali ravnateljice in ravnatelji vzgojno-izobraževalnih zavodov. Minister za izobraževanje Vinko Logaj jim je predstavil novosti, ki se obetajo. Ob tem je ocenil, da vstopajo v šolsko leto dobro pripravljeni.

V novo šolsko leto bo 1. septembra vstopil 190.001 osnovnošolec, od tega 19.935 prvošolcev, kar je glede na podatke statističnega urada prvič po šolskem letu 2012/2013, da je generacija otrok manjša od 20 tisoč. V srednješolske programe bo v novem šolskem letu medtem vpisanih okoli 88 tisoč dijakov, od tega okoli 25.064 dijakov novincev.

Šolsko leto prinaša več sistemskih in programskih novosti, za katere Logaj ocenjuje, da so "dobra osnova za krepitev sodobnega, odpornega in trajnostno naravnanega sistema vzgoje in izobraževanja". Foto: STA Kot najpomembnejšega na ministrstvu izpostavljajo posodobljen zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki prinaša zagotovilo stabilnega financiranja slovenskega sistema vzgoje in izobraževanja, saj vsebuje člen o določitvi obsega sredstev za razvoj in investicije. Sredstva se bodo od 1. januarja 2027 vsako leto povečevala v povprečju za 0,025 odstotne točke BDP, v skladu s proračunskimi možnostmi, dokler se ne doseže ciljna vrednost deleža 0,5 odstotka BDP.

Možnost dopolnilnega dela

Med ključnimi izzivi šolstva v tem času je Logaj izpostavil pomanjkanje kadrov. Omenjeni zakon sicer med drugim uvaja možnost dopolnilnega dela pri istem delodajalcu. Uvaja se možnost napredovanja za nekatere strokovne delavce, ki do zdaj niso imeli te možnosti. Logaj pa je med ukrepi za več kadrov naštel tudi možnost pridobivanja pedagoške izobrazbe za tiste strokovne delavce, ki je nimajo, pa tudi programe mentorstva in pripravništva. Je pa minister ob tem dodal, da je učinke ukrepov na področju pridobivanja kadrov pričakovati na daljši rok. Na zavodu za šolstvo pa si med drugim prizadevajo za dvig ugleda učiteljskega poklica, je na novinarski konferenci navedla direktorica zavoda Jasna Rojc.

Posodablja se tudi postopek imenovanja ravnateljev, ki bo po novem enofazni in natančno določa razloge za razrešitev ali za zavrnitev soglasja za imenovanje ravnatelja.

Znakovni jezik in jezik gluhoslepih uradna jezika

Logaj je med novostmi izpostavil tudi umeščanje slovenskega znakovnega jezika in jezika gluhoslepih kot uradnih jezikov v sistem vzgoje in izobraževanja.

Prenovljeni kurikulum za vrtce po navedbah ministrstva vključuje sodobna konceptualna izhodišča, ki temeljijo na zgodnjem učenju otrok, igri kot ključnemu sredstvu razvoja in večji vključenosti staršev, posodobitvi področja gibanja ... Jeseni sicer Logaj pričakuje parlamentarno razpravo o predlaganem zakonu o vrtcih. Foto: Shutterstock

Na področju osnovnih šol v koncept razširjenega programa v tem šolskem letu vstopa 80 dodatnih osnovnih šol, kar pomeni, da bo z novim šolskim letom v koncept vključenih 224 od skupno 457 osnovnih šol, preostale pa se bodo postopoma vključevale do šolskega leta 2028/2029. Izvajati se prav tako začne prenovljeni zakon o osnovni šoli, kar prinaša več novosti, med drugim omejitev uporabe učenčevih osebnih elektronskih naprav.

Tiste, ki se bodo letos vpisovali v srednje šole, pa bo pričakala na koncu njihovega srednješolskega izobraževanja posodobljena matura, ki med drugim prinaša izenačevanje možnosti za kandidate poklicne in splošne mature.