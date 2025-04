Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj je na seji DZ dejal, da so v primerjavi z zadnjima dvema desetletjema v tem mandatu za šolstvo namenjena največja sredstva za investicije. Za razpis za sofinanciranje investicij v vrtce in osnovno šolstvo od leta 2026 do 2029, ki bo objavljen julija, bo namenjenih 160 milijonov evrov, je napovedal.

Gre za sofinanciranje investicij v rekonstrukcijo ali v novogradnjo objektov vrtcev in osnovnega šolstva z namenom zagotavljanja statične in potresne varnosti ter zagotavljanja manjkajočih površin in prostorov, je Logaj odgovoril poslanki Mirjam Bon Klanjšček (Svoboda), ki jo je zanimalo, kako bo ministrstvo poskrbelo za sofinanciranje investicij v vrtce, osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim programom v novem programskem obdobju ter kako potekajo investicije.

Številne nove investicije

Poleg tega pa bo vsaka občina lahko, kar je novost letošnjega razpisa, kandidirala tudi za sredstva za izgradnjo šol s prilagojenim programom, saj tovrstnega razpisa z ločenim sklopom prej ni bilo. V prejšnjem programskem obdobju je bilo za sofinanciranje občinskih investicij po njegovih besedah namenjenih približno 115 milijonov evrov. "Vse te investicije, ki se bodo začele že v tem letu in imajo dokazilo o začetku gradnje oz. prijavo gradbišča po 1. januarju, bodo lahko po 1. januarju 2026 že financirane iz naslova tega razpisa," je poudaril Logaj.

Na področju srednjega šolstva pa letos zaključujejo investicije na osmih objektih v vrednosti 24,9 milijona evrov. V različnih fazah od pridobivanja dokumentacije do začetka gradnje pa je v tem trenutku na srednješolski izobraževalni strukturi, ki vključuje tudi dijaške domove in zavode za usposabljanje in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, po navedbah Logaja 17 projektov.

Hkrati sta že zunaj tudi razpis in poziv srednjim šolam in dijaškim domovom za investicijsko vzdrževanje v vrednosti deset milijonov evrov, ki bo potekalo v počitniškem času. Za energetske sanacije v 17 objektih po Sloveniji je, kot pravi, namenjenih 87 milijonov evrov.

Omenil je še, da je v načrtu še nekaj investicij, ki so tako rekoč pripravljene za začetek gradnje in bodo sofinancirane iz evropskih kohezijskih sredstev in sredstev integralnega proračuna v vrednosti 49 milijonov evrov.