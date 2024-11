Logaj in Štrukelj o tem, kako bosta rešila primanjkljaj učiteljev #video

Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj in glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj sta se na današnjem srečanju dogovorila za pripravo analize o primanjkljaju učiteljev v osnovnih in srednjih šolah, ki bi ji sledili ustrezni ukrepi. Zavzela sta se tudi za vključitev minimalnega deleža BDP za vzgojo in izobraževanje v zakonodajo.

Logaj, ki je funkcijo ministra za vzgojo in izobraževanje nastopil prejšnji mesec, se je s Štrukljem sestal na uvodnem srečanju, na katerem sta med drugim govorila o kadrovskih izzivih na področju vzgoje in izobraževanja. Z analizo o pomanjkanju učiteljev v osnovnih in srednjih šolah želijo po Štrukljevih besedah glede na dosedanje različne podatke ugotoviti, kolikšen je realen primanjkljaj in kako bo nanj vplivalo staranje učiteljske populacije.

V Sloveniji je po podatkih Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) nadpovprečno stara učiteljska populacija, temu pa se pridružujejo negativni trendi odhajanja, neustreznega priliva mladih učiteljev in tudi neustreznega vpisa v pedagoške programe, je dejal glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Štrukelj. Vprašanje kadrovskega primanjkljaja je po njegovih besedah eno od bistvenih vprašanj, s katerim povezujejo krizo v vzgoji in izobraževanju.

Analiza, ki jo bodo pripravili v sodelovanju s sindikati in združenji ravnateljev, bo podlaga za pripravo kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih ukrepov, je napovedal Logaj. Pripravljena naj bi bila v naslednjih mesecih.

Logaj: Tega ni mogoče rešiti čez noč

Minister se, kot je dejal, zaveda, da kadrovske problematike v vzgoji in izobraževanju ni mogoče rešiti čez noč. Spomnil pa je na nedavni ukrep povečanja števila kadrovskih štipendij za deficitarne pedagoške poklice, in sicer s 100 na 300. "Tri dni pred zaključkom roka je na ministrstvo prispelo 292 vlog za kadrovske štipendije," je pojasnil.

Po njegovem prepričanju bodo z natančno analizo pomanjkanja učiteljev prišli do izhodišč za sistemske ukrepe. Kot je pojasnil, pa ukrepi ne bodo le na nacionalni ravni, ampak lahko nekatere ukrepe pripravijo tudi lokalne skupnosti in šole.

Ob tem je navedel tudi nov plačni sistem v javnem sektorju, ki izboljšuje plače učiteljev na začetku karierne poti. Po Logajevih ocenah je to eden od ukrepov, ki lahko pripomore k stabiliziranju šolskega prostora. Po mnenju Štruklja je to zagotovo korak v pravo smer, bo pa treba v prihodnjih letih verjetno še dodatno korigirati razmerja med poklici v javnem sektorju.

Štrukelj: Pogajanja o prenovi plačnega sistema so v zaključni fazi

Štrukelj je sicer ocenil, da so pogajanja o prenovi plačnega sistema v javnem sektorju za steber izobraževanja v zaključni fazi. "Ocenjujem, da lahko ob čeri ali dveh, ki jih moramo še zaobiti, to zapremo v predvidenem roku," je komentiral. Kot je pojasnil, se odprta vprašanja vežejo zlasti na položaj pomočnic vzgojiteljic.

Tako Logaj kot Štrukelj pa sta se strinjala, da zvišanje plač v vzgoji in izobraževanju ni zadosten ukrep za odpravo primanjkljaja učiteljev. Minister je kot enega od možnih ukrepov omenil tudi možnost pridobitve neprofitnega stanovanja za učitelje. S pedagoškimi fakultetami pa se bo treba po njegovih besedah dogovoriti o možnosti interdisciplinarnega študija, da bi bili učitelji usposobljeni za poučevanje dveh ali morda celo treh predmetov.

Štrukelj in Logaj sta se zavzela tudi za vključitev najnižjega obveznega deleža BDP za vzgojo in izobraževanje v prihajajočih sistemskih spremembah. S tem bi, kot je pojasnil Štrukelj, odgovorili na opozorila OECD glede relativno nestabilnega financiranja vzgoje in izobraževanja iz proračunskih sredstev.

Logaj je pojasnil, da trenutno tečejo podrobne analize stroškov za posamezne namene po posameznih ravneh izobraževanja. Podrobne številke bodo javnosti predstavili v dveh tednih, ko bo pripravljena tudi novela zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, je napovedal.

Minister je današnji pogovor s Štrukljem ocenil kot konstruktiven, na naslednjih srečanjih pa bodo po njegovih napovedih spregovorili denimo tudi o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in izvajanju dodatne strokovne pomoči.