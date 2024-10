Sajovic in Logaj bosta prevzela ministrske posle

DZ je Sajovica in Logaja za nova ministra v ponedeljek imenoval s 46 glasovi za in 26 proti. Podprli so ju poslanci koalicijskih Svobode, SD in Levice z izjemo Mihe Kordiša ter poslanca narodnosti. Podporo so jima odrekli v opozicijskih SDS in NSi.

Dozdajšnji vodja poslancev Gibanja Svoboda Sajovic je med prednostnimi nalogami na mestu ministra za obrambo izpostavil modernizacijo opreme, znanja in kadrov Slovenske vojske. Zavzel se je za dodatno opremljanje s poudarkom na dvojni rabi opreme, nadgradnjo sistema civilne zaščite in reševanja, izgradnjo zmogljivosti dveh srednjih bojnih bataljonskih skupin in vlaganje sredstev v inovacije.

Logaj za povečanje ugleda učiteljev

Dolgoletni direktor zavoda za šolstvo Vinko Logaj pa je kot kandidat za šolskega ministra ob predstavitvi svojih načrtov izpostavil povečanje ugleda učiteljev in šole. Med prvimi nalogami na čelu ministrstva je napovedal vzpostavitev dialoga z vsemi deležniki v šolskem prostoru, kot prednostni nalogi pa je navedel tudi prenovo programskega dela vrtcev in šol ter urejanje plačnega sistema.