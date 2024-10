Ministrstrska kandidata Logaj in Sajovic sta se predstavila v državnem zboru

Danes sta se v državnem zboru predstavila kandidata, ki naj bi prevzela vodenje šolskega in obrambnega ministrstva. Vinko Logaj, ki naj bi zamenjal Darja Feldo, je kot eno pomembnejših nalog izpostavil povečanje ugleda učiteljev in šole. Med svojimi prioritetami je navedel vzpostavitev dialoga z vsemi deležniki v šolstvu, prenovo programskega dela vrtcev in šol ter urejanje plačnega sistema. Kandidat za obrambnega ministra Borut Sajovic pa je ocenil, da na polovici mandata še niso izpolnili vseh zavez na področju obrambe, a gredo v pravo smer. Kot ključne naloge je izpostavil modernizacijo SV, dodatno opremljanje s poudarkom na dvojni rabi, nadgradnjo sistema civilne zaščite in reševanja ter zagotovitev sredstev za inovacije. Sajovic je uspešno prestal zaslišanje, z devetimi glasovi za in šestimi glasovi proti so člani odbora njegovo predstavitev načrtov za delo na resorju ocenili kot ustrezno.

"Prepričan sem, da sta slovenski šolski sistem in slovenska šola v splošnem dobra, da imamo dobre vrtce in šole, dobre podporne službe na nivoju države," je v predstavitvi na odboru DZ za izobraževanje, znanost in mladino dejal kandidat za novega ministra, ki je zadnje desetletje vodil zavod za šolstvo. Zaradi hitrih sprememb v družbi pa imamo po njegovih besedah "cel kup izzivov na področju vzgoje in izobraževanja, s katerimi se je treba intenzivno ukvarjati".

Logaj, ki je svojo poklicno pot začel kot učitelj in ravnatelj, je izpostavil, da se s šolo ali vrtcem neposredno ali posredno vsakodnevno srečuje polovica Slovencev. Zato sta ugled šole in zaupanje vanjo tako velikega pomena, je poudaril profesor fizike in proizvodno tehnične vzgoje, ki ima doktorat iz menagementa. Za ohranjanje in utrjevanje zaupanja in ugleda so po njegovem mnenju potrebne aktivnosti na izvedbenem in sistemskem nivoju.

"Šola ima tudi vzgojno poslanstvo"

Kot eno izmed prvih nalog je napovedal vzpostavitev "intenzivnega dialoga s predstavniki vseh deležnikov v kontekstu nadaljnjega urejanja šolskega prostora". Pomembno se mu zdi tudi, da imajo predstavniki posameznih skupin "tudi večinsko stališče svoje baze, ne osebna stališča z vidika svoje lastne institucije".

Vinko Logaj Foto: STA Poudaril pa je tudi vzgojno poslanstvo šole: "Pogosto pozabimo, da je v digitalni dobi šola praktično edina institucija, ki tudi vzgaja za življenje v skupnosti in za sobivanje."

Logaj je poudaril pomembnost vključenosti vseh otrok, učencev in dijakov v vrtce in šole. Pri povečanem številu otrok priseljencev v nekaterih šolah rešitev na sistemskem nivoju vidi v dodatnih kadrih, ne nujno učiteljih, za kar bi bilo sredstva mogoče črpati iz kohezijske politike. V zvezi z romskim vprašanjem na nekaterih območjih v Sloveniji pa je kot dober primer omenil romske pomočnike. Zavzel se je za njihovo dodatno število, za njihovo usposabljanje in ureditev njihovega statusa v plačnem sistemu.

Ureditev dela s posebnimi skupinami otrok

Pri delu z nadarjenimi učenci sta po Logajevih besedah med drugim pomembna udejanjanje koncepta dela z nadarjenimi, ki se trenutno preizkuša na 27 vrtcih in šolah, in normativna ureditev tega področja. Pri tistih učencih, ki potrebujejo dodatno podporo, pa se je med drugim zavzel za dosledno izvajanje petstopenjskega modela pomoči in za spremembo zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

Kot ključno za kakovost vzgoje in izobraževanja je izpostavil tudi urejanje varnega in spodbudnega učnega okolja.

Prenova ne more več čakati

Kot prednostno področje je navedel tudi področje programskega dela vrtcev in šol ter se odzval na kritike, da se prenovi odvijata brez strateškega premisleka o vlogi vzgoje in izobraževanja v sodobni družbi. "Prepričan sem, da če bi z vsemi aktivnostmi čakali, učni načrti še dolga leta ne bi zaživeli v praksi. Ta proces je tako zahteven, da se bo že po obstoječi časovnici uvajanje začelo leta 2026 in bo zaključeno leta 2029," je dejal.

Po njegovih besedah gre za največjo prenovo po več kot dveh desetletjih, pri prenovi 228 dokumentov sodeluje več kot 900 strokovnjakov, ki se usklajujejo tudi s skupino za pripravo nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja. Izhodišča jasno postavljajo v ospredje standarde znanja, je pojasnil.

Pomanjkanje učiteljev

Spomnil je tudi na pomanjkanje učiteljev v slovenskem šolskem prostoru in dejal, da takojšnje rešitve ni mogoče najti. Kljub dobremu vpisu na pedagoške študijske programe pa diplomira samo slaba tretjina vpisanih. Med nekaterimi rešitvami je naštel štipendije, prizadeval si bo za povečanje deleža sredstev zanje. Veljalo bi razmisliti tudi o tem, da imajo mladi učitelji prednost pri pridobivanju neprofitnih stanovanj, je še dodal.

Zavzel se je tudi za urejanje plačnega sistema. "Verjetno je odveč poudarjati, da sedanje prenizke plače v vseh segmentih vzgoje in izobraževanja niso motivator za zaposlovanje v šolskem prostoru," je dejal Logaj in napovedal nadaljnje dogovore glede plačnih razredov.

Sajovic izpostavlja modernizacijo opreme, znanja in kadrov

Po njegovih besedah sicer na polovici mandata ni veliko področij, za katera bi lahko dejal, da je koalicijska pogodba v tem trenutku večinsko izpolnjena, a so na pravi poti, je prepričan. Zadnjo opredeljujejo ključni strateški dokumenti, in sicer resolucija o strategiji nacionalne varnosti v Sloveniji, splošni dolgoročni program razvoja in opremljanja slovenske vojske do leta 2040, srednjeročen obrambni program in obrambna strategija Slovenije, je naštel Sajovic.

Med najpomembnejšimi dosedanjimi dosežki tega mandata je izpostavil povečanje obrambnih izdatkov, tudi na področju zavez v Nato. Tudi obrambni proračun za prihodnje leto je po njegovem mnenju ambiciozno zastavljen.

Borut Sajovic Foto: STA Med nadaljnjimi cilji je izpostavil modernizacijo Slovenske vojske (SV) na področju opreme, znanja in kadrov, v sodobni obrambi pa po njegovem mnenju pomembno mesto zavzemajo tudi inovacije, znanje, razvoj in sodelovanje z gospodarstvom.

Zavzel se je tudi za posodabljanje opreme vojakov in orožja ter povečanje zalog streliva, a izključno za obrambne namene.

Glede pogovorov o nakupu vozil 8x8 v "takšni ali drugačni izvedbi" pa se je Slovenija po oceni Sajovica v preteklosti preveč delila. A izgradnja zmogljivosti dveh srednjih bojnih bataljonskih skupin, tudi v luči zahtevnih geopolitičnih razmer, ostaja med prioritetami.

Dvojna raba opreme

Na področju nakupa opreme tudi Sajovic, podobno kot njegov predhodnik, zagovarja opremo, ki bo omogočala tako imenovano dvojno rabo, tako za vojaške namene kot tudi za civilno uporabo, v primerih naravnih in drugih nesreč. Kot je ponazoril, ima obrambni resor enako kot vsako srce dva prekata, prvi je obrambni, ki ga vodi stroka na čelu z Robertom Glavašem, drugi pa je civilna zaščita in reševanje, med drugim je izpostavil delo gasilcev, gorske in jamarske reševalne službe. Tudi ti potrebujejo ustrezno opremo, se je zavzel.

Po opažanju Sajovica se v SV izboljšuje stanje na področju kadra, a so še rezerve. Meni, da je treba krepiti tudi zavedanje, da je služenje domovini "nekaj svetega", in to širiti tudi že med najmlajše v času izobraževanja. V SV si želijo več kot 250 zaposlitev letno, več državljanov pa napotiti tudi na prostovoljno in pogodbeno služenje vojaškega roka. Zadržati je treba tudi znanje kadrov in urediti ustrezno štipendijsko politiko.

Do konca mandata je še nekaj ključnih ciljev: sprejemanje novele zakona o kritični infrastrukturi, pridobivanje evropskih sredstev, izvajanje projektov v okviru načrta za okrevanje in odpornost, usposabljanje lastne ekipe za uporabo namenskih letal za gašenje požarov ter nadaljnje sodelovanje s sosednjimi državami. Zavzel se je tudi za nadgradnjo slovenskih vojašnic in kibernetske varnosti.

V luči več mednarodnih vojnih žarišč pa je prepričan, da je treba veliko pozornosti nameniti dosegi prekinitve spopadov in pogajanjem za skupno mizo.