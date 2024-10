Sajovic in Logaj na zaslišanje pred pristojna parlamentarna odbora

Kandidat za ministra za obrambo Borut Sajovic in kandidat za ministra za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj se bosta danes predstavila pristojnima odboroma DZ. Če bosta slednja prikimala njuni predstavitvi načrtov za delo na resorju, bodo poslanci o imenovanju kandidatov v ministrsko ekipo Roberta Goloba odločali predvidoma v ponedeljek.

Dosedanji vodja poslancev Svobode Sajovic, ki se bo predstavil članom odbora DZ za obrambo, bo ob zeleni luči poslancev na ministrski stolček sedel s kar nekaj političnimi izkušnjami. V poslanskih klopeh je pred aktualnim mandatom med letoma 2004 in 2011 deloval kot poslanec LDS. Deloval je tudi na lokalni ravni, sprva kot občinski svetnik, nato pa 16 let kot župan občine Tržič. Po izobrazbi je sicer magister veterinarskih znanosti in je več kot 20 let delal terensko veterinarsko delo.

Na obrambnem ministrstvu se bo moral spopasti s pomanjkanjem vojaškega kadra, nadaljevanjem modernizacije Slovenske vojske, pa tudi z geopolitičnimi izzivi v spremenjenih varnostnih razmerah.

Tudi Logaj bo moral na resorju, ki ga bo prevzel, zagristi v kar nekaj izzivov. Foto: STA

Tudi Logaj bo moral zagristi v nekaj izzivov

Logaj, ki bo svoje načrte predstavil odboru DZ za izobraževanje, znanost in mladino, pa je dolgoletni direktor zavoda za šolstvo, na področju vzgoje in izobraževanja pa deluje vso svojo kariero. Sprva je poučeval, nato je zasedel tudi mesto ravnatelja in deloval tudi na Šoli za ravnatelje. Na ministrstvu je nekaj let vodil direktorat za srednje in višje šole ter izobraževanje odraslih.

Tudi Logaj bo moral na resorju, ki ga bo prevzel, zagristi v kar nekaj izzivov. Med drugim se bo moral spopasti s pomanjkanjem kadra in nizkimi plačami, tik pred potrditvijo je nacionalni program vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033, v teku je tudi prenova učnih načrtov v osnovni šoli in gimnaziji.

DZ bo o imenovanju Sajovica in Logaja odločal predvidoma na izredni seji v ponedeljek. O sklicu se bo danes dogovoril kolegij predsednice DZ.

Medtem pa premierja po odstopu ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh čaka še iskanje njenega naslednika.