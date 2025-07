Levica vztraja pri referendumu o obrambnih izdatkih, enako poslanci SD

Ob pretresanju usode obrambnih referendumov in ugibanjih, ali bi politika lahko dosegla dogovor o umiku obeh referendumov, predlagateljica referenduma o obrambnih izdatkih Levica vztraja pri svojem predlogu. Podpirajo ga tudi poslanci SD, izjavo predsednika stranke Matjaža Hana, da bi podprli umik, pa so označili za "nerazumevanje v komunikaciji".

Vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec je danes znova zatrdil, da niso pripravljeni na umik posvetovalnega referenduma o dvigu obrambnih izdatkov, ki so ga predlagali in ga je v petek izglasoval DZ.

"Mi vztrajamo pri tem, da je ta referendum potreben in da je smiselno, da se morajo do tako pomembnega vprašanja, kot sta dve milijardi letno za orožje, opredeliti ljudje," je poudaril v današnji izjavi v DZ.

Dogajanje zadnjih dni in iskanje poti iz nastalega političnega položaja pa po njegovem mnenju kažeta na to, da je v petek le ena poslanska skupina glasovala iskreno in skladno s svojimi načeli. "To je naša poslanska skupina," je poudaril.

V SD "nerazumevanje v komunikaciji"

Da pri svoji podpori referendumu vztrajajo tudi poslanci SD, je danes zatrdila poslanka in podpredsednica stranke Meira Hot. Predsednik SD Matjaž Han je sicer v torek v Odmevih na TV Slovenija dejal, da "bi bila zadeva rešena", če bi Levica in premier Robert Golob svoji pobudi umaknila. SD bi to podprla, je zatrdil.

Hot je danes dejala, da gre morda pri nasprotujočih si izjavah za "nerazumevanje v komunikaciji". Zatrdila je, da je predsednik stranke seznanjen s stališčem poslanske skupine.

"Za Socialne demokrate je referendum najvišja oblika demokratičnega odločanja. Celotna poslanska skupina SD je soglasno podprla referendum in pri tem absolutno vztraja," je poudarila. Menijo namreč, da vprašanje dviga obrambnih izdatkov zahteva široko vključujočo razpravo in predvsem odgovore, kje bo Slovenija ta denar dobila.

"Absolutno ne pristajamo na nobene nenačelne dogovore, ampak vztrajamo pri tem, kar smo že povedali," je zatrdila Hot. Kot je še dodala, niso glasovali za, da bi si čez en teden premislili, niso del nenačelne koalicije, pač pa so "iskreno in suvereno podprli predlog koalicijskega partnerja Levice".

DZ podprl predlog za razpis posvetovalnega referenduma o obrambnih izdatkih

Politika usodo obrambnih referendumov pretresa po petkovem glasovanju, na katerem je DZ podprl predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zvišanju obrambnih izdatkov, največja vladna stranka Gibanje Svoboda pa je zatem napovedala posvetovalni referendum o članstvu Slovenije v Natu, češ da je to edino vprašanje, na katero morajo dobiti odgovor državljanov.