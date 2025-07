Marjan Šarec ostro: Tega niso storili prvič

Evropski poslanec in nekdanji predsednik vlade Marjan Šarec, ki je bil v vladi Roberta Goloba tudi minister za obrambo, je v daljšem zapisu na družabnem omrežju Facebooku ostro komentiral glasovanje o razpisu referenduma glede obrambnih izdatkov. Ob tem ni varčeval z besedami na račun strank, ki so podprle razpis referenduma – SDS, NSi, SD in Levica –, še posebej pa je bil kritičen do svojih nekdanjih koalicijskih partnerjev iz časa svoje vlade.

Po njegovih besedah glasovanje ni bilo presenečenje za tiste, ki "poznajo partnerje", ki so ga izglasovali. Pri tem izpostavlja, da je stranka Levica že v času njegove vlade glasovala usklajeno s SDS. Po njegovem prepričanju gre pri Levici in SD za politično sprenevedanje, ki se je dogajalo že takrat, ko mu nista podprli niti proračuna niti ministrice Angelike Mlinar. V obeh primerih je glasove zbral s pomočjo Zmaga Jelinčiča, kar ga je naposled privedlo do odstopa.

"Politično giljotino mi je na vrat sprožila Levica s svojo neodgovornostjo in kvazi načelnostjo," je zapisal in dodal, da zdaj zgodbo ponavljata tako SD kot Levica – navzven podpirata vlado, v parlamentu pa delujeta drugače.

Vlada, ki je naredila največ za nacionalno varnost

Šarec opozarja, da je prav aktualna vlada – katere del sta tudi SD in Levica – dosegla največ na področju obrambnega sistema in sistema zaščite in reševanja. Kot primer navaja sprejeto obrambno resolucijo ter uspešno gašenje požara ob pomoči letalskih sil.

Spomnil je, da se je predsednik vlade na vrhu zveze NATO zavezal k doseganju cilja 3 odstotke BDP za obrambo do leta 2030. Poudarja, da ne gre za odstotke, ampak za zmogljivosti Slovenske vojske, ki jih ni dosegla še nobena vlada doslej. "Zdaj smo na dobri poti," pravi.

Referendumska koalicija s figo v žepu

Opozoril je tudi na politično ozadje referendumske pobude, za katero meni, da jo je vsak izmed akterjev podprl s figo v žepu – za lastne koristi. Janši pripisuje željo po padcu vlade, SD naj bi želela oslabiti Gibanje Svoboda, Levica pa po njegovem deluje proti vsemu, kar je povezano z zvezo NATO, in želi zgolj preusmeriti pozornost s svojih notranjih težav, denimo z Miho Kordišem. O NSi pa pravi, da so že v času njegove vlade imeli dogovorjene resorje, a so ga nato pustili na cedilu: "Zame so bili in bodo farizejska stranka," dodaja.

Posebej je izpostavil nastop podpredsednika SD Luke Gorška na televiziji, kjer je kritiziral največjo koalicijsko stranko: "V kateri normalni koaliciji pa podpredsednik stranke napada partnerja v vladi?"

Za konec je zapisal, da se bo, če se bo vlada sesula, to zgodilo zaradi Levica in SD – tako kot je padla njegova. Če pa bo oblast ponovno prevzel Janez Janša, bo, kot pravi, jasno, kdo mu je tlakoval pot.