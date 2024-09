Premier Golob v DZ poslal predlog za imenovanje Sajovica in Logaja v ministrsko ekipo

Po posredovanju imen v DZ se ministrski kandidat po poslovniku DZ najprej tri dni in najpozneje sedem dni po vložitvi predloga predstavi pristojnemu delovnemu telesu državnega zbora. Zaslišanji ministrskih kandidatov tako v DZ pričakujemo v drugi polovici tedna.

Borut Sajovic bo ob zeleni luči DZ na čelu obrambnega resorja nasledil Marjana Šarca, ki mu je ministrska funkcija prenehala z nastopom mandata evropskega poslanca. Dosedanji vodja največje poslanske skupine na ministrski položaj prihaja s kar nekaj političnimi izkušnjami. V poslanskih klopeh je pred aktualnim sedel namreč še v dveh mandatih, med letoma 2004 in 2011 je bil poslanec LDS.

Podobno kot njegov predhodnik na ministrskem mestu ima tudi Sajovic politične izkušnje na lokalni ravni, sprva je deloval kot občinski svetnik, kasneje je 16 let Občino Tržič vodil kot župan. Po izobrazbi je sicer magister veterinarskih znanosti in je več kot 20 let delal terensko veterinarsko delo.

Kandidat Logaj vse življenje v šolstvu

Kandidata za ministra za vzgojo in izobraževanje Vinka Logaja je premier izbral po odstopu Darja Felde s tega mesta. Logaj je zadnje desetletje vodil zavod za šolstvo, kjer je letos poleti napovedal predčasen umik s te funkcije in upokojitev, a se je tik pred odhodom z direktorskega mesta odločil sprejeti vabilo v vladno ekipo.

Na področju vzgoje in izobraževanja sicer deluje vso svojo kariero. Sprva je kot učitelj fizike in tehnične vzgoje poučeval na osnovni šoli, kjer se je povzpel na mesto ravnatelja. Nato je bil med soustanovitelji in prvi ravnatelj Gimnazije Litija, ob tem je deloval tudi na Šoli za ravnatelje. Na ministrstvu za šolstvo in šport je Logaj nekaj let vodil direktorat za srednje in višje šole ter izobraževanje odraslih. V času vodenja zavoda za šolstvo je vodil prenovo več kurikularnih dokumentov.

Po odstopu ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh predsednika vlade čaka tudi iskanje njenega naslednika. Z njenim odstopom so se poslanci seznanili v petek, s čimer je Stojmenovi Duh prenehala ministrska funkcija.

V desetih dneh od seznanitve DZ z ministričinim odstopom mora premier predlagati novega ministrskega kandidata ali sporočiti, da bo resor bodisi začasno poveril kateremu drugemu ministru bodisi ga bo začasno vodil sam.