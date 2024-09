Prejšnji minister za obrambo Marjan Šarec je bil namreč izvoljen za evropskega poslanca, po njegovi selitvi v poslanske klopi pa je vodenje resorja sredi julija začasno prevzel kar premier Golob sam.

Že takoj so se začela tudi ugibanja o tem, kdo bi utegnil biti naslednji, ki bo zasedel ministrsko mesto, v minulih dveh mesecih pa so se v medijih zvrstila številna imena, tudi ime vodje poslanske skupine Sajovica.

Arčon je sicer danes dejal, da so na koaliciji preigravali različna imena, a je na koncu enotno podporo dobil Sajovic. "Glede na kilometrino, ki jo ima v politiki na različnih mestih, se nam v tem trenutku zdi najprimernejši, izkušen politik, umirjen. Več o tem pa bo v obrazložitvi kandidaturi podal predsednik vlade," je dejal Arčon.

Golob je že v ponedeljek za Televizijo Slovenija dejal, da je tokrat dal prednost političnim izkušnjam, saj da se je naučil, da so ministri v prvi vrsti politiki. In Sajovic je bil ob začetku mandata eden od zgolj štirih poslancev Svobode s političnimi izkušnjami, s tem pa tudi precej logična izbira za vodjo poslanske skupine političnih novincev.

Borut Sajovic je v poslanskih klopeh pred aktualnim sedel še v dveh mandatih, med letoma 2004 in 2011 je bil poslanec LDS. Podobno kot njegov predhodnik na ministrskem mestu ima tudi Sajovic politične izkušnje na lokalni ravni. V letih 1994–1998 in od leta 2002 do 2006 je bil tržiški občinski svetnik, že od leta 1991 pa tudi svetnik v tržiški krajevni skupnosti Kovor, ki ji je od leta 1998 tudi predsedoval. Od leta 2006 do 2022 je občino Tržič vodil kot župan.

Kot vodja poslancev je Sajovic član kolegija predsednice DZ, prav tako je član mandatno-volilne komisije. Udeležuje se tudi tedenskih koalicijskih usklajevanj s predsedniki strank in vodij poslanskih skupin vseh treh koalicijskih strank in je s tem del ožjega vodstva stranke.

Sajovic se je rodil 18. julija 1960 v Kranju. Po izobrazbi je magister veterinarskih znanosti in je več kot 20 let opravljal terensko veterinarsko delo. V preteklosti so nanj leteli očitki o domnevno spornih družinskih nepremičninskih poslih v Tržiču in njegovi okolici, ki pa jih je Sajovic večinoma pripisal političnemu nagajanju.

Kdo bo novi vodja poslanske skupine?

Sajovic je bil prisoten na sestanku, izjavo bo podal po pogovoru s poslansko skupino, kjer bo stekla razprava, kdo bo novi vodja poslanske skupine, je napovedal Arčon. Že ob ugibanjih v zadnjih dneh, da bi se Sajovic iz poslanskih klopi utegnil preseliti v ministrsko ekipo, je bilo slišati, da ima še največ možnosti za to Nataša Avšič Bogovič, aktualna predsednica sveta Svobode, čeprav je bilo neuradno rečeno, da naj ne bi imela tako enotne podpore v veliki in precej raznovrstni poslanski skupini, kot jo je imel Sajovic.

Ko bo Golob poslal ime ministrskega kandidata v DZ, tega najprej čaka predstavitev pred matičnim delovnim telesom DZ. Po poslovniku DZ se mora kandidat za ministra najprej tri dni in najpozneje sedem dni po vložitvi predloga kandidature predstaviti pristojnemu delovnemu telesu DZ, nato pa ga morajo na seji potrditi še poslanci.

S tem mu bo prenehala poslanska funkcija, glede na izide volitev pa je naslednja v vrsti za poslansko funkcijo sedanja državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo Eva Knez, če bi mandat zavrnila, pa kamniški občinski svetnik Aleš Lipičnik.

Z ministrom za obrambo bo to sicer že sedma menjava v Golobovi vladni ekipi. Doslej so odstopili notranja ministrica Tatjana Bobnar, minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan, ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik in ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan. DZ pa je na Golobov predlog razrešil kmetijsko ministrico Ireno Šinko.

S kandidatom za novega obrambnega ministra so v Levici zadovoljni. Kot je po koncu sestanka povedal poslanec Matej Tašner Vatovec, je Sajovic odličen kandidat, ki bo kos tej nalogi. Predlog za novega obrambnega ministra pozdravljajo tudi v SD. Kot je dejala vodja poslanske skupine Meira Hot, ga bodo v parlamentu pogrešali, saj cenijo njegov umirjeni način dela, a kandidaturo pozdravljajo.

Minister za izobraževanje Darjo Felda odstopil

Ob tem je podpredsednik vlade Matej Arčon sporočil, da je minister za izobraževanje Darjo Felda podal ustno odstopno izjavo. Premier je po Arčonovih besedah odstop Felde "vsaj na ustni ravni sprejel in tudi že naznanil novo ime". Na vprašanje, ali je bil premier z delom dozdajšnjega ministra zadovoljen, pa je Arčon odvrnil, da bo to povedal sam. Premier Golob bo za novega ministra predlagal dolgoletnega direktorja zavoda za šolstvo Vinka Logaja. Zavod za šolstvo je vodil od leta 2014, poleti pa je napovedal predčasen umik s te funkcije zaradi odhoda v pokoj s koncem septembra.

Kot je še pojasnil Arčon, je Felda izrazil željo, da ponovno odide v akademske vode. Pred današnjim sestankom so sicer nekateri iz koalicije izpostavili nezadovoljstvo z njegovim delom. V času svojega ministrovanja se je soočal s kritikami nekaterih stanovskih organizacij zaradi po njihovi oceni medlega dela in neupoštevanja stroke, z njegovim delom naj ne bi bili zadovoljni tudi nekateri v koaliciji.

Darjo Felda in Vinko Logaj na konferenci ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov na Brdu pri Kranju. Foto: STA

Stojmenova Duh na vročem stolu

Koalicijski partnerji so se pogovarjali tudi o ministrici za digitalno preobrazbo Emiliji Stojmenovi Duh, ki jo čaka že druga interpelacija zaradi očitkov o nesmotrnem nakupu računalnikov.

Še pred sestankom so bili v Levici jasni, da interpelacije ne bodo podprli, se bodo pa še odločili, ali se bodo glasovanja vzdržali. "V Levici ministrice ne bomo rušili, to je tudi skladno s koalicijsko pogodbo, še enkrat pa ponavljam, zgodba z računalniki mora biti nauk in poduk vsem, da se na tak način ne dela z javnimi sredstvi in da je treba biti v takšnih primerih še posebej učinkovit," je po koncu sestanka poudaril Tašner Vatovec.

Poslanska skupina SD se bo danes sestala s Stojmenovo Duh, ki se bo odzvala na očitke o interpelaciji, nato pa se bodo odločili, ali jo bodo podprli, je pred današnjim srečanjem dejala vodja poslanske skupine SD Meira Hot.

Arčon je medtem zanikal, da naj bi Stojmenova Duh izgubljala podporo v Svobodi, kar da bo pokazalo glasovanje o interpelaciji.

Ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh je eno interpelacijo že preživela. Bo še drugo? Foto: STA