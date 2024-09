"Zaupana nam je velika odgovornost. Slovenija je s tem, ko je dobila resor za širitev, dobila tudi ključ do stabilnosti in miru, a ne le za Zahodnem Balkanu, temveč tudi v vzhodi Evropi. V tem resorju je tudi obnova Ukrajine. Ponosen sem na Slovenijo. Rad bi se zahvalil tudi vsem preteklim vladam, predvsem pa vsem državljankam in državljanom. Dodana vrednost, ki jo mi prinašamo v ta resor, je naša zgodba o uspehu zadnjih dvajsetih let," je v odzivu na napoved, da Slovenija v Evropski komisiji prevzema resor za širitev, ki ga bo vodila Marta Kos, dejal predsednik vlade Robert Golob.

Premier Robert Golob se je na novico, da bo slovenska kandidatka za komisarko Marta Kos dobila resor za širitev odzval tudi na omrežju X. Zapisal je, da je resor širitve dokaz, da je Slovenija cenjena in spoštovana v mednarodni skupnosti. "Slovenija sprejema odgovorno nalogo. Zaupan ji je ključ do zagotavljanja stabilnosti in miru v naši neposredni soseščini in širše ter kako prispevati k temu, da se bo s pomočjo evropske ideje stabiliziral tako Zahodni Balkan kot vzhodno sosedstvo," je še sporočil Golob, kot izhaja iz objave na profilu vlade na omrežju X.

Slovenija bo skrbela tudi za nadaljnjo podporo Ukrajini

Marta Kos bo v novi sestavi Evropske komisije pristojna za širitev, je danes v Strasbourgu sporočila predsednica komisije Ursula von der Leyen. Po njenih besedah bo pristojna za širitev Evropske unije, pa tudi za vzhodno soseščino. Skrbela bo za nadaljnjo podporo Ukrajini, tudi pri njeni povojni obnovi, države kandidatke za članstvo pa bo podpirala pri pripravah na njihovo pridružitev EU.

Predsednica Evropske komisije je ob tem opozorila, da postopek potrjevanja, ki vključuje nezavezujoče stališče nacionalnega parlamenta, v Sloveniji še poteka. "Prepričana sem, da se bo postopek v Sloveniji uspešno zaključil," je povedala. Predsednica Komisije je na predstavitvi nove komisije odgovarjala tudi na vprašanja glede pisma, ki ga je glede Tomaža Vesela 5. septembra poslala Robertu Golobu.

Zdaj je znana vsebina pisma Golobu

Dejala je, da je pismo posredovala v DZ. Pismo je na omrežju X objavil prvak SDS Janez Janša. Predsednik odbora za zadeve EU iz vrst SDS Franc Breznik je s pridobitvijo pisma pogojeval sklic seje odbora, ki naj bi podal mnenje o novi slovenski kandidatki Marti Kos.

"Vesel nima ustreznih kompetenc in izkušenj"

Von der Leyen je v pismu zapisala, da je avgusta v pogovoru z Veselom ocenila njegove splošne kompetence, neodvisnost in zavezanost Evropi, pri čemer je posebej upoštevala njegove profesionalne izkušnje in življenjepis. Ocenila je, da Veselu manjkajo ustrezne izkušnje in kompetence, da bi lahko kot evropski komisar sodeloval z Evropskim parlamentom in Evropskim svetom, ter vodil pomembne pogajalske procese v imenu EU.

"Takšne kompetence se pridobijo zlasti z opravljanjem pomembnih političnih ali vsaj veleposlaniških funkcij na nivoju EU ali na nacionalnem nivoju," je še zapisala von der Leyen ter premierja Goloba pozvala, naj do torka, 10. septembra, predlaga drugega kandidata.

Tomaž Vesel po mnenju Ursule von der Leyen nima ustreznih kompetenc in izkušenj za evropskega komisarja. Foto: Ana Kovač

Breznik: Kapetan vladnega moštva je dal avtogol

Predsednik odbora DZ za zadeve EU Franc Breznik je za Siol.net potrdil, da je prejel pismo Ursule von der Leyen. Pravi, da bo v najkrajšem možnem času sklical sejo odbora, na kateri se bodo seznanili s kandidaturo Marte Kos. Po njegovem mnenju se bi morali v vladnem moštvu v zvezi s primerom Tomaža Vesela od kandidature vprašati, kaj pomeni avtogol kapetana tega moštva. Pri tem je mislil na premierja Goloba. Breznik se sicer ne strinja, da je resor širitve za Slovenijo strateško pomemben, prepričan je, da gre za enega najslabših resorjev z enim od najmanjših proračunov.

Prebilič: Gre za strateško pomemben resor

Na predlagano komisarsko ekipo, ki jo je danes predstavila predsednica Komisije, se je odzval tudi evropski poslanec Vladimir Prebilič. "Glede na današnjo predstavitev je Sloveniji pripadel resor za širitev EU in obnovo Ukrajine. Gre za strateško pomemben resor, kjer igra Slovenija, predvsem zaradi vloge na Zahodnem Balkanu, pomembno povezovalno vlogo. Vedno sem zagovarjal več Evrope in nujnost širitve, saj je za evropski prostor bolje, da se države Zahodnega Balkana vključijo v EU. To prinaša več stabilnosti in blagostanja v regiji ter celotni EU."

"Ko govorimo o Ukrajini, bo ta resor zagotovo prevzel veliko odgovornost za obnovo, s katero bodo povezana tudi visoka denarna sredstva, ki jih bo EU namenila za pomoč Ukrajini. Želeli bi si, da bi Slovenija tukaj bolj poudarila svojo mirovniško vlogo ter nujnost večje mirovniške vloge celotne EU," je še povedal Prebilič.