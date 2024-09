Breznik pogojuje: Sejo odbora o kandidatki za evropsko komisarko bomo sklicali, če ...

Predsednik odbora DZ za evropske zadeve Franc Breznik (SDS) je danes dejal, da bo v petek sklical sejo odbora, ki naj bi sprejel mnenje o kandidaturi Marte Kos za evropsko komisarko, le v primeru, če bo do četrtka od vlade prejel pojasnila o razlogih za zavrnitev kandidature Tomaža Vesela.

"Želimo izvedeti, zakaj je bil Tomaž Vesel zavrnjen in zakaj moramo danes iskati novega kandidata," je Breznik dejal v izjavi novinarjem ob robu današnjega zasedanja državnega zbora.

Kot je dodal, imajo v SDS zanesljive informacije, da Vesel "ni kar samostojno odstopil od kandidature, ampak je bil poslan dopis predsedniku vlade in je to vladno gradivo". Pri tem je namignil na pismo, ki naj bi ga predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen minuli teden poslala premierju Robertu Golobu.

"Mi želimo samo argumente predsednice Evropske komisije, zakaj je bil zavrnjen," je pojasnil Breznik.

Breznik: Seja bo sklicana, če do četrtka dobimo ta dokument"

Navedel je, da je dvorana za petek rezervirana, seja odbora bo ob 10. uri, v kolikor do četrtka dobijo ta dokument. Predsednik odbora ob očitkih iz vrst koalicijskih strank vztraja, da ne gre za nagajanje, in poudarja, da poslovnik DZ za sklic seje omogoča štirinajstdnevni rok.

V opozicijskih SDS in NSi so do kandidatke za evropsko komisarko, ki se je v ponedeljek predstavila v koalicijskih poslanskih skupinah, kritični.

V NSi so danes za STA navedli, da Kos ne more računati na podporo poslancev te stranke, kar ji bo na neformalnem srečanju sporočil tudi vodja poslanske skupine Janez Cigler Kralj.

V SDS pa so za STA pojasnili, da kandidatka še ni vzpostavila kontakta z njimi.

Vlada za kandidatko nominirala Marto Kos

Potem ko je minuli teden od kandidature za evropskega komisarja odstopil Tomaž Vesel, je vlada v ponedeljek za kandidatko nominirala Marto Kos. Postopek izbire pa bo lahko zaključila in ime poslala v Bruselj šele po tem, ko bo mnenje, ki sicer ni zavezujoče, podal pristojni odbor za evropske zadeve.

Ker Slovenija še ni zaključila postopka imenovanja komisarske kandidatke, je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen predstavitev sestave prihodnje komisije v Evropskem parlamentu, ki je bila sprva predvidena za sredo, preložila na prihodnji torek.