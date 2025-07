Avstrijska vlada napovedala podvojitev obrambnega proračuna

Zaradi naraščajočih varnostnih groženj in negotovosti, ki se nanašajo predvsem na rusko invazijo na Ukrajino, namerava Avstrija v naslednjih sedmih letih podvojiti svoj obrambni proračun, je v intervjuju za New York Times potrdil avstrijski kancler Christian Stocker. Kljub proračunski krizi in dolgoletni nevtralnosti je kancler, ki je član Avstrijske ljudske stranke, poudaril, da se je treba prilagoditi novim razmeram.

"Po padcu železne zavese, po mirovnih prizadevanjih, ki so se začela v 70. letih pod Jimmyjem Carterjem, je bila razorožitev sanje, ki jih je zdaj konec," je dejal Stocker.

Do leta 2032 nameravajo obrambne izdatke z manj kot enega odstotka postopoma povečati na dva odstotka BDP. Okoli 5,8 milijarde dodatnih sredstev bodo namenili za zračno obrambo in nakup težkega orožja, kot so helikopterji in letala, je napovedal avstrijski kancler.

"Nevtralnost nas ne ščiti prav nič"

Ob tem je zunanja ministrica Beate Meinl-Reisinger v torek poudarila, da nevtralnost danes ne zagotavlja več varnosti. "Ob grožnjah, s katerimi se trenutno soočamo, nas nevtralnost ne ščiti prav nič," je dejala in dodala: "Zato moramo vlagati v pripravljenost na samoobrambo."

Njihovi načrti za povečanje obrambnih izdatkov so kljub temu naleteli na nekaj kritik, zlasti starejših volivcev, ki cenijo tradicionalno avstrijsko nevtralnost.

Vprašanje vojaške porabe v Avstriji pa je povezano tudi z razpravo o klavzuli o nevtralnosti, ki je bila v avstrijsko ustavo zapisana leta 1955. Za spremembo te klavzule bi bila potrebna dvotretinjska večina v avstrijskem parlamentu, ki ga sestavlja 183 članov.

