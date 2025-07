Avstrijski častnik: Če Putin zmaga, bo Orban pripeljal ruske vojake na mejo z Avstrijo

Liberalni svetovni red je izginil, je prepričana ameriška novinarka in zgodovinarka Anne Applebaum. Za Donalda Trumpa pravi, da ni avtokrat, da pa si to želi postati. Za Vladimirja Putina pa trdi, da je njegov cilj razbitje EU in Nata, da bi Rusija lahko postala številka ena v Evropi.

Američanka Anne Applebaum je znana liberalna intelektualka. Lani je objavila knjigo o sodobnih avtokracijah, kot so Rusija, Kitajska, Iran in Venezuela. Američanka se te dni mudi v naši severni sosedi, ker bo imela v soboto govor na Salzburškem festivalu.

Ali je Trump avtokrat?

Ob tej priložnosti je tudi dala intervju za avstrijski medij Der Standard. Na novinarsko vprašanje, ali je predsednik ZDA Donald Trump del protidemokratičnega omrežja avtokratov in diktatorjev, je odgovorila, da je Trump vodja demokratične države, ker so ZDA še vedno demokracija.

V ZDA obstajajo legalna opozicija, neodvisna sodišča in neodvisni mediji. Trump po mnenju Anne Applebaum še ni avtokrat, res pa je, da govori jezik avtokratov in da ima njegov način razmišljanja o moči včasih več skupnega z razmišljanjem avtokratov kot z demokratičnim svetom.

Želi Trump uničiti demokratični sistem?

"Trumpova ambicija je vladati brez opozicije, brez neodvisnih sodišč in brez medijev. To je ista ambicija, ki jo imajo tudi drugi avtokrati, vendar je ni sposoben doseči. Trudi se, vendar obstaja sistem, ki ga je treba uničiti, in tega še ni uničil," je dejala.

V Washingtonu rojena Anne Applebaum ima ameriško in poljsko državljanstvo. Poročena je z zdajšnjim poljskim zunanjim ministrom Radoslawom Sikorskim, s katerim ima dva sinova. Leta 2004 je prejela Pulitzerjevo nagrado. Foto: Guliverimage

V svoji zgoraj omenjeni knjigi je Američanka zapisala, da je liberalni svetovni red izginil. "Najboljši dokaz konca liberalnega svetovnega reda v Evropi je vojna v Ukrajini. Putina ne zanima, da smo se dogovorili za reševanje konfliktov brez nasilja. Ne zanimata ga Ženevska konvencija ali Konvencija OZN o genocidu. Vse, kar je od leta 1945 ohranjalo mir v Evropi, izpodbija," trdi Applebaumova in dodaja, da lahko podoben konec liberalnega svetovnega reda vidimo tudi drugod po svetu, na primer v Sudanu, Libiji ali Siriji.

Zahod in demokratični svet

Prepričana je tudi, da je izraz Zahod pojem iz časov hladne vojne, zato ga je treba previdno uporabljati. "Kaj je Zahod? To so Zahodna Evropa, Vzhodna Evropa, ZDA in nekaj azijskih in južnoameriških demokracij, ki včasih sodelujejo. Jaz bi ga imenovala demokratični svet."

Glede Avstrije je dejala, da skuša ruski predsednik Vladimir Putin vplivati na avstrijska podjetja, avstrijske finančne institucije ali celo na avstrijsko politiko.

Putinov končni cilj: prevlada na stari celini

Na novinarsko vprašanje, kaj je po njenem mnenju Putinov končni cilj v Evropi in Avstriji, je Applebaumova odgovorila, da je njegov dolgoročni cilj razbiti EU in Nato ter doseči umik ameriških čet iz Evrope. Če bi mu to uspelo, bi Rusija postala prevladujoča sila v Evropi in bi lahko tudi določala, kaj se dogaja v posameznih državah. Tega zdaj ne more doseči, ker je EU za zdaj veliko večja in gospodarsko močnejša od Rusije.

Po mnenju Anne Applebaum je Putinov končni cilj prevlada Rusije na stari celini. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Nočem zganjati preplaha, toda Putin in njegovi privrženci so večkrat dejali, da je vsako ozemlje, ki ga je nekoč zasedala carska Rusija ali Sovjetska zveza, v prihodnosti potencialno del ruskega imperija. To velja tako za Berlin kot za vzhodni del Avstrije. To je smešno in verjetno zdaj nedosegljivo, toda medtem ko Putin to poskuša storiti, bi lahko povzročil veliko škodo," pravi Američanka.

Kaj je visoki avstrijski častnik dejal o Orbanu in ruski vojski

Novinar Der Standarda Hans Rauscher, ki je tudi sam pisec knjig, je Applebaumovi med intervjujem dejal, da mu je nekoč neki visoki častnik avstrijske vojske zaupal, da če bo Putin dosegel svoje v Ukrajini, mu bo madžarski premier Viktor Orban odprl mejo in Avstrija bo imela spet ruske vojake za sosede (in tudi Slovenija, op. p.).

"Mislim, da je to realističen scenarij. Tudi Madžari si že dolgo želijo dobiti nazaj Podkarpatsko Ukrajino (del Ukrajine tostran Karpatov, ki je bil pred prvo svetovno vojno del Madžarske oziroma Ogrske, op. p.)," je dodala Applebaumova.

Putinova avtoritarna država

Glede Putina je Američanka še dejala, da je od leta 2000, ko je prevzel oblast od dotedanjega ruskega predsednika Borisa Jelcina (menjava je bila 31. decembra 1999, op. p.), uničil neodvisne medije, postavil gospodarstvo pod svoj osebni nadzor in vrnil državni teror.

Trump ni avtokrat, si pa želi to postati. Za zdaj je demokratični sistem v ZDA še močnejši od njegovih avtokratskih teženj, je prepričana Applebaumova. Foto: Guliverimage

Putin je tako že od samega začetka tlakoval teren za avtoritarno državo, je dejala in dodala, da si je ruski predsednik za vzornike vzel velike zgodovinske vladarje, vključno s Stalinom.

Si je Trump res premislil glede Putina?

Applebaumova tudi ni prepričana, da si je Trump zadnje dneve premislil glede Putina in da bo zdaj proti Rusiji vodil bolj odločno politiko. "Trump deluje impulzivno. On ni strateg. Morda ga je Putin užalil. Vendar ZDA niso povečale sankcij in so ustavile veliko število programov, ki se borijo proti ruski propagandi lažnih novic. Previdna sem pri trditvi, da si je Trump resnično premislil."

Ameriška liberalna intelektualka je še dejala, da institucije 20. stoletja v 21. stoletju ne delujejo več. Združeni narodi niso nikoli zares delovali, zdaj pa so zastareli.

Zastareli Združeni narodi in potreba po novih institucijah

"Za boj proti novim avtokracijam potrebujemo vedno bolj specifične institucije. Potrebujemo nove, usklajene zakone in tožilske organe za boj proti mednarodnemu kriminalu, saj so avtokracije tudi kleptokracije. Zgraditi moramo več koalicij, pri čemer je najpomembnejše premagati Rusijo v Ukrajini. Preprečiti je tudi treba rusko širjenje lažnih novic," je še dejala Applebaumova v intervjuju za Der Standard.