Ta teden sta Trey Parker in Matt Stone, avtorja satirične animirane serije South Park, po dveh letih spet udarila. Potem ko sta za vrtoglave 1,5 milijarde dolarjev (1,3 milijarde evrov) družbi Paramount prodala pravice za pretočno predvajanje serije in se zavezala k 50 novim epizodam, sta gledalcem servirala nepozaben začetek 27. sezone.

Prva epizoda "uniči" tako ameriškega predsednika Donalda Trumpa kot družbo Paramount, novo lastnico serije South Park, ki se je nedavno poravnala v tožbi s Trumpom. Z njim se v seriji poravna tudi mestece South Park, ki ga Trump toži, ker so ga občani užalili, ob tem pa med drugim skoči v posteljo s svojim partnerjem Satanom, ki je jezen, ker se je Trumpovo ime pojavilo na seznamu prijateljev Jeffreyja Epsteina.

In to še zdaleč ni vse – serija se konča s protrumpovskim oglasom, v katerem s klasične animacije preskočijo na video, ustvarjen z umetno inteligenco, v katerem se precej realistični Donald Trump opoteka po puščavi. "Ne glede na to, kako vroče je, se ne boji boriti za Ameriko," ob tem pove glas pripovedovalca, medtem ko si Trump slači obleko, kravato in slednjič še bele spodnjice, nato pa se zruši na tla. Leže se spogleda s svojim miniaturni penisom z migajočimi očmi, ta pa reče: "Sem Donald J. Trump in podpiram to sporočilo." Pripovedovalčev glas oglas sklene z besedami: "Trump. Njegov penis je drobcen, toda njegova ljubezen do nas je velika."

Omenjeni del lahko vidite na YouTubu, a ima zaradi nazorne vsebine starostno omejitev.

Po premieri te epizode je svetovni splet pričakovano eksplodiral in čestital ustvarjalcema, da sta ostala zvesta svojemu slogu in brezkompromisnosti, čeprav sta serijo prodala medijskemu konglomeratu, ki se je uklonil aktualni ameriški vladi. Vsi pa so seveda čakali, kako se bo na prikazano odzval Trump.

Ni bilo treba čakati dolgo. "Hinavščina levičarjev je resnično brezmejna – dolga leta so kritizirali South Park zaradi, kot so govorili, 'žaljive vsebine', zdaj pa oddajo nenadoma hvalijo," so za Variety sporočili iz Bele hiše, "prav tako kot avtorja South Parka tudi levičarji nimajo več nobene avtentične ali izvirne vsebine, zaradi česar je njihova podpora rekordno nizka".

"Ta oddaja ni relevantna že več kot 20 let in obupano poskuša pritegniti pozornost z idejami brez pravega navdiha," so še kritizirali serijo, ki pa je pred le dvema letoma navduševala predsednikovega sina Donalda Trumpa ml. Ta je bil z epizodo, ki se je norčevala iz včasih že kar prisiljene raznolikosti v filmih in serijah, tako zadovoljen, da je na omrežju X zapisal: "Kot vedno South Park ni zgrešil."

Hahahahaha. As always South Park doesn’t miss. pic.twitter.com/KgAV0VADjV — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) October 27, 2023

