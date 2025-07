Policisti so izsledili osebo, ki je 22. junija ukradla mavrično zastavo s poslopja Mariborke, kar je predstavljalo nov homofobni napad na to knjigarno. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, je osumljeni 44-letni moški z območja Maribora. Zoper njega so podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja tatvine.

Policisti so osumljencu zastavo zasegli in jo vrnili oškodovancu, so navedli na mariborski policijski upravi.

Za kaznivo dejanje tatvine je zagrožena denarna kazen ali zapor do enega leta.

Foto: STA Knjigarna Mariborka, ki je v lasti založbe VigeVageKnjige, je bila v noči na 22. junij tarča homofobnega napada. Kot je takrat sporočila direktorica založbe Anja Zag Golob, so neznanci sredi noči strgali mavrično zastavo izza zaklenjenih vratnih kril. Po njenih navedbah so odtrgali tudi napis pod homofobnim grafitom in poškodovali napis na nabiralniku.

Anja Zag Golob: Gre za dejanje sovraštva, ne le prekršek

"Gre za povsem jasen, enoznačen napad na pravice pripadnikov skupnosti LGBTQI+ in drugih manjšin, ne za prekršek zoper javni red in mir ali krajo. Nasilna odtujitev mavrične zastave je simbol, očitno dejanje sovraštva, ki bi jo kot tako moralo prepoznati in obravnavati tudi tožilstvo," je poudarila Zag Golob.

Napad je obsodila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je z dvigom mavrične zastave v družbi mariborskega župana Saše Arsenoviča dva tedna prej podprla Mariborko. Knjigarna je bila pred tem že večkrat tarča homofobnih napadov.