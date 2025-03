V Avstriji zaradi zločinov iz sovraštva prijeli 15 ljudi

Avstrijska policija je po hišnih preiskavah, ki so jih danes zjutraj izvedli v sedmih zveznih deželah, prijela 15 ljudi, osumljenih zločinov iz sovraštva. Po podatkih policije so bila kazniva dejanja, ki naj bi jih zagrešili, usmerjena proti istospolno usmerjenim.

Osumljeni – 12 moških in tri ženske – naj bi od maja lani ustvarili lažne račune na družbenih omrežjih in z njimi privabljali istospolno usmerjene na srečanja na odročnih krajih.

Tam je žrtve pričakalo od štiri do osem zamaskirancev, ki so jih poškodovali, oropali in poniževali, dogajanje pa posneli, je v današnji izjavi za javnost dejal vodja kriminalističnega urada na avstrijskem Štajerskem Michael Lohnegger.

Eno žrtev napada so celo poskusili umoriti

Osumljenci so bili po njegovih besedah z vsakim kaznivim dejanjem bolj okrutni, poškodbe pa vse hujše. V enem primeru je šlo celo za poskus umora. Policija domneva, da veliko kaznivih dejanj še ni bilo prijavljenih, zato pozivajo žrtve, naj se javijo.

Domnevni storilci so po navedbah policije del mreže, ki je začela delovati južno od Gradca, nato pa se je razširila po avstrijskem Štajerskem in zatem po vsej Avstriji. Motiv za zločine iz sovraštva naj bi bil po navedbah osumljenih odstraniti pedofile iz družbe in jih ponižati. Preiskava je po navedbah štajerske deželne policijske uprave sicer pokazala, da nobena od žrtev ni pedofil.

V današnji operaciji, v kateri so opravili 23 hišnih preiskav, je sodelovalo več kot 400 policistov in pripadnikov posebnih enot. Enega osumljenca so prijeli na Slovaškem, preostale v Avstriji.