Na Dunaju protestirali zaradi racije pri Peršmanu

KSŠŠD je že v sredo odločno obsodil racijo in sporočil, da ni naključje, da je bila operacija odrejena na Peršmanovi domačiji proti mladim pripadnikom in pripadnicam slovenske narodne skupnosti. To usmerjeno državno nadlegovanje je del dolgega seznama nenehnega protislovenskega delovanja, diskriminacije in provokacij proti slovenski narodni skupnosti, so opozorili.

S protestom je klub zahteval obširno raziskavo policijskega posredovanja, disciplinske posledice za odgovorne in opravičilo oblasti.

Nova demonstracija zaradi policijskega posredovanja je napovedana za petek ob 16. uri pred koroško deželno vlado v Celovcu.

Slovenija na zagovor poklicala avstrijskega veleposlanika

V nedeljski raciji na antifašističnem taboru pri muzeju Peršman je sodelovalo več deset pripadnikov policije, med njimi člani posebnih enot, helikopter, droni in enota s službenimi psi. Racija odmeva tudi zato, ker je potekala na prizorišču, kjer so nacisti 25. aprila 1945 umorili 11 članov družin Sadovnik in Kogoj.

Slovenska vlada je že v ponedeljek izrazila pričakovanje, da bodo pristojni organi dogajanje raziskali ter podali pojasnila o razlogih, poteku in posledicah akcije. Zunanje ministrstvo je na pogovor poklicalo veleposlanika Avstrije, v torek pa je avstrijskemu zunanjemu ministrstvu posredovalo diplomatsko noto. Predsednica Nataša Pirc Musar in avstrijski kolega Alexander Van der Bellen sta v sredo po njunem telefonskem pogovoru pozvala k umiritvi strasti.

Avstrijski notranji minister Gerhard Karner in koroški deželni glavar Peter Kaiser sta v torek sklenila, da bo avstrijsko notranje ministrstvo oblikovalo posebno skupino za preučitev posredovanja na antifašističnem taboru, k sodelovanju pa bo povabilo tudi slovensko skupnost.