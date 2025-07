Racijo na antifašističnem taboru bodo preiskali tudi na deželni ravni

Peter Kaiser je današnjo okroglo mizo sklical po raciji na taboru v organizaciji Kluba slovenskih študentov in študentk na Dunaju, v kateri je sodelovalo več deset pripadnikov policije, med njimi tudi člani posebnih enot, helikopter, droni in enota s službenimi psi. Racija je pretresla slovensko skupnost v Avstriji, tudi zato, ker je potekala ob spominskem obeležju, kjer so nacisti 25. aprila 1945 umorili 11 članov družin Sadovnik in Kogoj.

Na okroglo mizo je povabil vodstvo muzeja Peršman ter predstavnike urada za zaščito ustave, Občine Železna Kapla in okrajnega glavarstva. Po besedah deželnega glavarja so vsi udeleženci okrogle mize izrazili obžalovanje zaradi nedeljskega dogajanja pri Peršmanovi domačiji, še poroča avstrijski časnik Der Standard.

Na srečanju so tudi predlagali, da se v prihodnje v sodelovanju med županjo Železne Kaple Elisabeth Lobnik, okrajno upravo in odgovornimi v muzeju Peršman zagotovi izvedba prireditev na domačiji. Deželni urad za varstvo ustave naj bi poleg tega preučil, ali obstaja možnost pravnega varstva spominskih obeležij v primeru uradnega postopka.

O oblikovanju posebne skupine za preiskavo racije sta se v torek dogovorila avstrijski notranji minister Gerhard Karner in koroški deželni glavar. K sodelovanju v njej bodo povabili tudi slovensko skupnost v Avstriji.

Načrti za racijo pripravljeni vnaprej?

Avstrijski časnik Kleine Zeitung danes poroča, da so bili načrti za sporno policijsko akcijo pripravljeni že v petek. Po navedbah policije naj bi bilo vloženih več prijav zaradi kampiranja, čeprav je Peršmanova domačija na odročnem območju sredi Karavank. Kdo jih je vložil in ali so bili za tem politični motivi, po navedbah Kleiner Zeitunga ni znano. Ker je bilo znano, da gre za antifašistični tabor, je policija poklicala na pomoč pravnika iz deželnega urada za varnost države in boj proti ekstremizmu.

Kaiser je po poročanju časnika Der Standard na novinarski konferenci po okrogli mizi opozoril tudi na mednarodni pomen dogodka. Kot je dejal, je zaradi incidenta prejel klice tako slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon kot tudi avstrijskega predsednika Alexandra Van der Bellna.

Slovenska vlada je v ponedeljek izrazila pričakovanje, da bodo pristojni avstrijski organi dogajanje raziskali ter podali verodostojna pojasnila o razlogih, poteku in posledicah akcije. Zunanje ministrstvo je na pogovor poklicalo veleposlanika Avstrije, v torek pa je avstrijskemu zunanjemu ministrstvu posredovalo diplomatsko noto.

Pirc Musar in Van der Bellen za umiritev strasti

Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je z avstrijskim kolegom Van der Bellnom danes po telefonu pogovarjala o nedeljski raciji. Pozvala sta k umiritvi strasti in pozdravila pripravljenost pristojnih avstrijskih organov, da raziščejo okoliščine dogodka.

Kot je predsednica še zapisala na družbenem omrežju X, z avstrijskim predsednikom ocenjujeta, da je bila uporaba prisilnih sredstev med posredovanjem nesorazmerna in ne prispeva k sicer odličnim odnosom med državama. Napovedala je, da bosta še naprej pozorno spremljala razvoj dogodkov.

Van der Bellen je sporočil, da se je o incidentu pogovarjal s Pirc Musar, koroškim deželnim glavarjem Kaiserjem in notranjim ministrom Karnerjem.

"Strinjamo se, da je na tako občutljivem mestu, kot je ta spominski park, potrebna posebna previdnost in največja možna občutljivost vseh vpletenih, zlasti varnostnih organov," je zapisal na omrežju X. Dodal je, da je treba nedeljsko dogajanje hitro, temeljito in celovito razjasniti.