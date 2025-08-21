Tudi Roglič že razmišlja o življenju po kolesarstvu: Želim početi tudi druge stvari

Tako kot je 26-letni Tadej Pogačar v zadnjih tednih že dvakrat javno priznal, da odšteva dneve do športne upokojitve , tudi devet let starejši Primož Roglič vse pogosteje razmišlja o tem koraku. Po kriterijski preizkušnji Profronde v nizozemskem Etten-Leuru, kjer je zmagal, je 35-letni slovenski as nakazal, da se njegov čas v profesionalni kolesarki karavani izteka, saj mu družina in nove življenjske ambicije postajajo vedno pomembnejše.

"Danes gre (v kolesarstvu) predvsem za preživetje in pri mojih letih je dan, ko se bom nehal ukvarjati s kolesarstvom, vse bližje," je Primož Roglič priznal v pogovoru za Het Laatste Nieuws. "Nisem več star 20 let, zato na prihodnost gledam drugače. V življenju želim početi še druge stvari. Morda se vrnem k zimskim športom, kjer se je zame vse začelo. Ne, ne smučarski skoki, to je preteklost. Ampak zimske olimpijske igre? To bi bilo precej kul, tudi če je za zdaj nerealno."

Na vprašanje, zakaj letos ne bo nastopil na Dirki po Španiji, je Roglič odgovoril, da si želi več časa posvetiti ženi in dvema majhnima otrokoma. "Ne morem biti več povsod," je dejal. "Doma imam ženo in dva otroka, ki si zaslužita mojo pozornost. Kolesarstvo je moje delo, a družina mi pomeni vse. Najprej sem ljubeč mož in oče, šele nato športnik," je dejal Roglič.

Na neposredno vprašanje o tem, ali bo pri ekipi Red-Bull-BORA-hansgrohe vztrajal do izteka pogodbe, kar naj bi bilo konec prihodnje sezone, je Zasavec odgovoril v svojem značilno skrivnostnem slogu: Bomo videli.

O življenju družine Roglič je v intervjuju za Sportal spregovorila tudi Lora Roglič Klinc.

Preberite še: