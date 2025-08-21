Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Četrtek,
21. 8. 2025,
16.30

Osveženo pred

9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Red Bull - BORA - hansgrohe Primož Roglič Primož Roglič

Četrtek, 21. 8. 2025, 16.30

9 minut

Tudi Roglič že razmišlja o življenju po kolesarstvu: Želim početi tudi druge stvari

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Tour de France Primož Roglič | Foto Reuters

Foto: Reuters

Tako kot je 26-letni Tadej Pogačar v zadnjih tednih že dvakrat javno priznal, da odšteva dneve do športne upokojitve, tudi devet let starejši Primož Roglič vse pogosteje razmišlja o tem koraku. Po kriterijski preizkušnji Profronde v nizozemskem Etten-Leuru, kjer je zmagal, je 35-letni slovenski as nakazal, da se njegov čas v profesionalni kolesarki karavani izteka, saj mu družina in nove življenjske ambicije postajajo vedno pomembnejše.

"Danes gre (v kolesarstvu) predvsem za preživetje in pri mojih letih je dan, ko se bom nehal ukvarjati s kolesarstvom, vse bližje," je Primož Roglič priznal v pogovoru za Het Laatste Nieuws. "Nisem več star 20 let, zato na prihodnost gledam drugače. V življenju želim početi še druge stvari. Morda se vrnem k zimskim športom, kjer se je zame vse začelo. Ne, ne smučarski skoki, to je preteklost. Ampak zimske olimpijske igre? To bi bilo precej kul, tudi če je za zdaj nerealno."

Na vprašanje, zakaj letos ne bo nastopil na Dirki po Španiji, je Roglič odgovoril, da si želi več časa posvetiti ženi in dvema majhnima otrokoma. "Ne morem biti več povsod," je dejal. "Doma imam ženo in dva otroka, ki si zaslužita mojo pozornost. Kolesarstvo je moje delo, a družina mi pomeni vse. Najprej sem ljubeč mož in oče, šele nato športnik," je dejal Roglič.

Na neposredno vprašanje o tem, ali bo pri ekipi Red-Bull-BORA-hansgrohe vztrajal do izteka pogodbe, kar naj bi bilo konec prihodnje sezone, je Zasavec odgovoril v svojem značilno skrivnostnem slogu: Bomo videli. 

O življenju družine Roglič je v intervjuju za Sportal spregovorila tudi Lora Roglič Klinc. 

Lora Roglič Klinc
Sportal Lora Roglič Klinc: S tem ko pokažeš, da si ranljiv, si na nek način tudi vsemogočen

Preberite še:

Jonas Vingegaard
Sportal Uradno: Vingegaard sprejel odločitev, ki bo olajšala življenje Pogačarju
Tadej Pogačar Jonas Vingegaard
Sportal Francoz brez dlake na jeziku: Na enodnevni dirki bi ga Pogačar uničil
Urška Žigart Tadej Pogačar
Sportal Tadejeva skrivnostna nagrada po zmagi na Touru: darilo, ki ga ni pričakoval nihče
Primož Roglič Giulio Pellizzari
Sportal Rogličevi razkrili ekipo za Vuelto
Remco Evenepoel Primož Roglič kolaž
Sportal "Dokler bosta dirkala Pogačar in Vingegaard, lahko Evenepoel pozabi na Tour"
Red Bull - BORA - hansgrohe Primož Roglič Primož Roglič
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.